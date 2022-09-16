Tử vi hôm nay 16/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành may mắn bách phát bách trúng, làm đâu thắng đó, "tay trái cầm vàng tay phải cầm bạc", cung hỉ vô biên

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 00:40

Tử vi hôm nay 16/9/2022, 3 con giáp may mắn này tiền tiêu mãi không hết, hút hết may mắn của thiên hạ, giàu trong nháy mắt.

Tuổi Thìn

Cục diện tự hình gợi lên những lo lắng không tên đối với tuổi Thìn. Tuy nhiên, một khi con giáp này dám đối mặt với vấn đề thì sẽ hiểu ra rằng chuyện mà mình đang vướng vào cần phải nghiêm túc xử lý, không thể cho qua, mới có thể tránh hậu họa về sau.

Theo tử vi hôm nay 16/9/2022 bản mệnh khát khao được trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và đây là thời điểm hãy cùng bạn bè lên lên kế hoạch, tham khảo các chương trình cần thiết, tuy nhiên chớ nên vội vàng đưa ra một quyết định nào. Nếu có bất kỳ ý tưởng hay nào thì cứ thẳng thắn đưa ra trước mọi người, thay vì ai rủ đâu thì đi.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của tuổi Thìn bị ảnh hưởng. Nguyên nhân cũng do tâm lý không được ổn định. Bản mệnh nên tìm cách để tâm trí mình được thư giãn hoặc có thể tìm đến ai đó để được chia sẻ những tâm tư riêng, nhờ thế sẽ có thể sớm thoát được khỏi những căng thẳng.

Tử vi hôm nay 16/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành may mắn bách phát bách trúng, làm đâu thắng đó, 'tay trái cầm vàng tay phải cầm bạc', cung hỉ vô biên - Ảnh 1

Theo tử vi hôm nay 16/9/2022 bản mệnh khát khao được trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và đây là thời điểm hãy cùng bạn bè lên lên kế hoạch

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi phương Đông con giáp dự đoán, hôm nay 16/9/2022 là một ngày suôn sẻ với những người tuổi Sửu, bạn hoạt bát, năng nổ, không ngại đương đầu với thử thách và tràn đầy năng lượng trong công việc, từ đó dễ được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi, địa vị sẽ được cải thiện. Về tài chính, Sửu được quý nhân phù trợ nên dễ dàng được người lớn tuổi hoặc người có kinh nghiệm mách nước, chớp thời cơ tốt để làm ăn phát tài.

Tử vi hôm nay 16/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành may mắn bách phát bách trúng, làm đâu thắng đó, 'tay trái cầm vàng tay phải cầm bạc', cung hỉ vô biên - Ảnh 2

Theo tử vi phương Đông con giáp dự đoán, hôm nay 16/9/2022 là một ngày suôn sẻ với những người tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn rất thông minh và giàu kinh nghiệm thực tế. Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, chắc chắn con giáp này có thể nhận được sự tin tưởng của mọi người và đưa công ty đi tới thành công. Những người làm công ăn lương bình thường cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Tử vi hôm nay 16/9/2022 có lời khuyên rằng người tuổi Thân không nên suy nghĩ quá nhiều mà nên giảm bớt khối lượng công việc và dành nhiều thơi gian nghỉ ngơi, thư giãn hơn để hồi phục năng lượng. Chớ nên gượng ép bản thân để sức đề kháng sụt giảm nghiêm trọng nhé.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối. Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà kém hòa thuận nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý.

Tử vi hôm nay 16/9/2022: 3 con giáp Ngũ Hành may mắn bách phát bách trúng, làm đâu thắng đó, 'tay trái cầm vàng tay phải cầm bạc', cung hỉ vô biên - Ảnh 3

Tuổi Thân vốn rất thông minh và giàu kinh nghiệm thực tế.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo. 

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