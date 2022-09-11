Tử vi hôm nay 11/9/2022, 3 con giáp nào được Ngọc Hoàng mở kho vàng ngọc, ban phần thưởng ĐỘC ĐẮC chiều nay?

Tử vi hôm nay 11/9/2022 cho thấy 3 con giáp này cơ hội may mắn rất cao, làm đâu chắc thắng đó.
- Qua cơn mưa rào ngày 7/9, 3 con giáp chuẩn bị sắm ngay MÁY ĐẾM TIỀN đi vì Ngọc Hoàng sắp ban ĐỘC ĐẮC cho bản mệnh
- Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022), 3 con giáp này đây tiền tài cất cánh như diều gặp gió, công danh thăng tiến một bước lên tiên
Tuổi Tý
Tử vi hôm nay 11/9/2022 cho thấy Tý được Tam Hội nâng đỡ nên công việc thuận lợi hơn hẳn ngày trước. Đi làm ăn xa có quý nhân giúp đỡ, hay được người khác chỉ đường dẫn lỗi. Những người tìm kiếm sự ổn định cũng dần ổn trong thời gian này.
Thiên Ấn chiếu mệnh nên ngày này Tý khá cô độc, có phần lạnh lùng, ít nói, trầm tính do mệt mỏi và muốn trốn chạy khỏi các mối quan hệ. Tý cần phải tiết chế lại cách ăn nói quá thẳng thắn, đôi lúc quá vô tâm sẽ làm người khác khó chịu.
Tuổi Sửu
Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay 11/9/2022 diễn ra không quá dễ dàng. Trong ngày này, nhắc nhở người tuổi này cần phải cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí khi đối diện với những áp lực trong công việc. Đừng vì bảo vệ tham vọng của mình mà ích kỷ không nghĩ tới lợi ích của người khác.
Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Chính vì không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân mà con giáp này có thể gây ra những thương tổn cho người bạn đời của mình. Người độc thân cũng chưa tìm được ý trung nhân vì tiêu chuẩn đặt ra là quá cao.
Tuổi Ngọ
Đường tình duyên khởi sắc, cùng nhau bàn bạc những dự định trong tương lai, tình cảm ổn định, tình duyên ngọt ngào. Nhưng tuổi Ngọ độc thân cũng gặp đối thủ cạnh tranh, dễ bị động khi làm quen đối tượng.
Vận trình công việc hôm nay 11/9/2022 tốt hơn, có nguyên tắc và ít rắc rối hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dễ xảy ra xích mích với đối thủ nhưng không ảnh hưởng tới công việc. Hôm nay tài lộc lên cao, sự nghiệp tiến triển tốt, gặp được đối tác ăn ý.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.