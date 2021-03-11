Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Sáu 12/3/2021: Cự Giải có tình yêu mới, Nhân Mã tài chính thăng hoa

Về phương diện tình cảm, trong hôm nay bạn và đối phương sẽ có cơ hội cùng nhau ăn một bữa ăn tối và tâm sự cùng nhau sau khoảng thời gian bận rộn của cả hai. Đây chính là những điều cần thiết cho một mối quan hệ phát triển, khi cả hai sẵn sàng cùng nhau thẳng thắn chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay sức khỏe của Bạch Dương sẽ gặp vấn đề khi thời gian qua bạn nạp vào cơ thể quá nhiều các món ăn vặt, cay hoặc nhiều dầu mỡ. Điều này khiến cho cổ họng của bạn bị nóng rát và có dấu hiệu bị sưng. Chính vì vậy, bữa sáng hôm nay Bạch Dương nên chọn cho mình những đồ ăn thanh đạm, dễ nuốt như cháo hoặc hủ tiếu.

Hôm nay dường như là một ngày không ổn với Kim Ngưu cả về tài chính lẫn chuyện tình cảm. Do sự chi tiêu quá đà của bản thân vào các buổi tụ tập, hội nhóm, hầu bao của bạn hiện tại khá eo hẹp và bạn cần tìm cách cân bằng lại việc chi tiêu của mình để tránh rơi vào cảnh túng thiếu trong giai đoạn cuối tháng.

Kim Ngưu trải qua một ngày mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với chuyện tình cảm, bạn đang có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và cần được chia sẻ cùng đối phương của mình. Tuy nhiên, có lẽ người ấy của bạn quá bận rộn với công việc và cuộc sống của họ nên không thể dành thời gian bên cạnh bạn, điều này khiến bạn cảm thấy buồn và cô đơn khi không được chia sẻ.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 2 và số 11.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Gần đến cuối tuần nên Song Tử có phần lơ đễnh với công việc và học tập của mình. Bạn muốn được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi và điều này khiến Song Tử không muốn làm gì cả. Hãy cẩn thận với suy nghĩ này của bản thân, vì tử vi hàng ngày cho thấy, bạn có nguy cơ sẽ gặp phải rắc rối nếu không tập trung vào công việc và để dự án của mình xảy ra sự sai sót.

Chuyện tình cảm của Song Tử có nhiều chuyển biến tích cực khi sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh, bạn và đối phương cuối cùng cũng chịu buông bỏ cái tôi của bản thân và ngồi xuống nói chuyện rõ ràng cùng nhau. Đây là tín hiệu tốt cho thấy còn có cơ hội xoay chuyển cho mối quan hệ này.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 27.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay, chính là ngày vận đào hoa của Cự Giải đang đang đến. Những cô nàng Cự Giải độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng của mình trong hôm nay sau một khoảng thời gian cô đơn vừa qua.

Cự Giải có tình yêu mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải cứ ngồi yên thì tình yêu sẽ đến, Cự Giải được khuyên nên dành thời gian ra ngoài dạo phố hay chỉ đơn giản là đi gặp bạn bè, biết đâu sẽ va phải tình yêu đời mình trên đường đi đấy Cự Giải à.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 22.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sức khỏe của Sư Tử đang gặp nhiều vấn đề khi bạn liên tục thức khuya, dậy sớm để làm việc. Điều này khiến da bạn bị đen sạm, tinh thần uể oải và luôn cảm thấy áp lực, căng thẳng. Nếu có thể, hãy xin phép được nghỉ 1 ngày để cơ thể bạn được nghỉ ngơi và cân bằng lại sau những ngày làm việc lao lực vừa qua. Dù công việc quan trọng nhưng bạn cũng cần chăm sóc sức khỏe của bạn nữa Sư Tử nhé.

Do sức khỏe không ổn định, bạn luôn tỏ ra khó chịu và cộc cằn với đối phương trong những cuộc trò chuyện. Chính vì thế, cuộc trò chuyện bị đẩy lên cao trào và khó tránh khỏi những lời nói làm cả hai tổn thương. Nếu bạn cảm thấy sẽ không kiểm soát được lời nói của mình, hãy dành khoảng thời gian riêng cho nhau để bình tĩnh lại Sư Tử nhé.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 35.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Với cá tính cứng đầu của mình, bạn không bao giờ chịu bỏ cuộc trong các cuộc tranh luận cùng đồng nghiệp trong công việc. Điều này thường khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về bạn khi quá lí trí xử lí mọi việc. Có lẽ bạn nên chú ý đến cách dùng từ của mình và nhìn mọi việc dưới những góc độ khác nhau để giải quyết vấn đề, điều này sẽ giúp bạn cải thiện các mối quan hệ với đồng nghiệp.

Xử Nữ cứng đầu bảo vệ quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của Xử Nữ càng ngày càng trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn, khi cả hai đã học được cách buông bỏ sự nghi ngờ, ghen tuông vô căn cứ và biết chia sẻ, quan tâm nhau nhiều hơn. Nhờ sự cố gắng của bạn, giờ đây đối phương đã biết chủ động liên lạc, hỏi thăm bạn vào những lúc cả hai không thể gặp nhau, đây là tín hiệu tốt cho một mối quan hệ lâu dài.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 3 và số 10.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thái độ làm việc hôm nay của Thiên Bình vui vẻ hơn rất nhiều khi những dự án, nhiệm vụ bạn được giao đang có dấu hiệu đi đúng kế hoạch và có sự phát triển. Điều này giúp năng lực của Thiên Bình ngày càng được đánh giá cao bởi các sếp và họ luôn tin tưởng khi giao công việc cho bạn.

Tình cảm của bạn trong hôm nay có nhiều sự tích cực khi bạn và đối phương dành thời gian tự nấu ăn cùng nhau thay vì ra ngoài, điều này giúp cả hai có nhiều thời gian để tìm hiểu về sở trường, sở đoản của nhau và học được cách chia sẻ công việc cho nhau.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 18.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Là một người cố chấp và luôn bảo vệ quan điểm của mình, Bọ Cạp trong hôm nay có thể sẽ gặp phải những cuộc tranh cãi không đáng có với những đồng nghiệp của mình về những chuyện xung quanh công việc và cuộc sống.

Nếu không phải thật sự nghiêm trọng, có lẽ bạn nên giữ im lặng và từ chối đưa ra quan điểm của mình để tránh phải cãi nhau với mọi người. Điều này chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên khó hàn gắn và ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Bọ Cạp gặp tranh cãi cùng đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho biết, vận may của Bọ Cạp hôm nay không được tốt. Bạn cũng nên cẩn thận với ví tiền và đồ dùng của mình, có thể bạn sẽ bị mất chúng nếu đi ra ngoài.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 4 và số 6.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Công việc hôm nay của Nhân Mã sẽ cực kì bận rộn khi có thể bạn sẽ được giao một nhiệm vụ hoặc công việc mà bạn chưa từng làm trước đây. Tuy nhiên, đây chính là một cơ hội tốt để bạn học những kiến thức mới và có thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai nếu muốn chuyển hướng sự nghiệp của bản thân.

Về tài chính của Nhân Mã hôm nay có thể sẽ có những chuyển biến tốt đẹp. Bạn sẽ kiếm được 1 khoản tiền kha khá từ những dự án cá nhân cũng như được thưởng từ công việc tại công ty. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong thời gian qua và hãy tận hưởng điều này Nhân Mã nhé.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 3.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Mối quan hệ của Ma Kết trong hôm nay có vẻ không được êm đềm khi có rất nhiều người xung quanh cho rằng bạn quá thoải mái, vô tư và không chú tâm vào công việc. Họ cảm thấy không yên tâm khi giao cho bạn những nhiệm vụ, dự án quan trọng của công ty chỉ vì bạn không tạo được sự tin tưởng.

Bạn cần thể hiện sự tập trung và tính chuyên nghiệp của mình nhiều hơn trong công việc để gây dựng lòng tin từ các đồng nghiệp và sếp của bạn. Đây chính là điều cần thiết nhất ngay lúc này.

Ma Kết nên tập trung nhiều hơn cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của bạn cũng bước vào giai đoạn ổn định sau khi cả hai đã vượt qua những khó khăn, thử thách trong tình yêu. Ma Kết là người thích tự do và luôn tôn trọng sự tự do của đối phương. Tuy nhiên, hãy đặt cho mình giới hạn cho phép để tránh tình trạng có nhiều kẻ dòm ngó đến người yêu của bạn hiện tại, việc khẳng định chủ quyền chưa bao giờ là thừa trong tình yêu cả Ma Kết à.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 11.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Công việc hành chính hiện tại của bạn đã ổn định và bạn biết cách sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch rõ ràng, điều này giúp cho mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến ban đầu. Đây cũng là thời điểm bạn có thể tìm thêm những công việc, dự án phụ để gia tăng thu nhập cho bản thân mình. Những mối quan hệ xung quanh hoặc những người bạn thân thiết có thể sẽ biết vài công việc như thế, bạn có cơ hội tìm được công việc thêm khi nhờ họ giúp đỡ.

Chuyện tình cảm của bạn cần được đầu tư nhiều thời gian và sự quan tâm dành cho đối phương hơn khi đã lâu rồi cả hai không bên cạnh nhau. Có lẽ một chuyến đi du lịch ngắn ngày sẽ giúp gắn kết lại mối quan hệ của cả hai và có thêm sự thấu hiểu dành cho đối phương.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 12 và số 44.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chính là ngày may mắn đối với Song Ngư trong công việc khi những dự án bạn đang làm được đón nhận và có kết quả vô cùng tốt. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty và các sếp của bạn hài lòng vì điều đó. Thậm chí họ sẽ giao cho bạn một dự án lớn hơn với nhiều lợi ích và quyền lợi hơn so với công việc hiện tại.

Song Ngư có một ngày may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính của Song Ngư hôm nay cũng tăng lên đáng kể khi những khoản tiền tiết kiệm của bạn đã đến ngày hết hạn và bạn nhận được tiền lãi từ những khoản tiền ấy. Điều này giúp hầu bao của Song Ngư tăng lên và đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra từ đầu tháng.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 33.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.