Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, phát tài phát lộc, đổi đời thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 18:05

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12), 3 con giáp sau bản mệnh vô cùng rực rỡ, thăng hoa phát tài, làm gì cũng thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Tuổi Mùi 

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12), sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi cũng chớ vội đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh chỉ vì nghe thấy lời người khác dụ dỗ. Để tránh rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, bản mệnh cần đánh giá tình hình thực tế và năng lực bản thân thật chính xác.

Con giáp này còn được nhắc nhở nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu đã cao tuổi. Đồng thời, bản mệnh cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, phát tài phát lộc, đổi đời thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi. Bản mệnh có sự tự lập, có khả năng phán đoán và tự đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Người tuổi Ngọ trông bên ngoài có vẻ vô tâm nhưng thực chất họ là người sâu sắc, sống tình cảm, thấu tình đạt lý.

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12), tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có thể gặt hái thành công rực rỡ. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, tài lộc nở rộ, thu về nhiều thành quả tốt đẹp.

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, phát tài phát lộc, đổi đời thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12), người tuổi Thân hôm nay có được những niềm vui trong công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân thăng tiến, bạn làm việc được lòng cấp trên. 

Tình cảm: Tình cảm cả hai giữ cho sự riêng tư, không muốn công khai.

Tài lộc: Quý trọng thành quả lao động, chi tiêu tiết kiệm.

Sức khoẻ: Khoẻ khắn, vận động nhẹ mỗi ngày.

Tử vi hai ngày cuối tuần Noel (23/12-24/12): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, phát tài phát lộc, đổi đời thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận may tới tấp, tài lộc trôi chảy, tiền vô như nước, sớm thành đại gia

Đúng 5 ngày tới (25/12), 3 con giáp sau cầu gì được nấy, cuộc sống lên hương, ung dung hưởng lộc.

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