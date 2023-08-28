Tử vi giữa tuần này (29/8 - 1/9): Chúc mừng 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, giàu nứt đố đổ vách, mở mắt ra thấy tiền

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 11:20

Bước sang giữa tuần này, 3 con giáp sẽ chính thức bước chân vào hội đại gia giàu có. Hãy cùng xem là 3 con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Dần

Vận may trời cho sẽ giúp Dần dễ dàng có được những gì mình muốn. Không còn phải chịu đựng sự ganh ghét của tiểu nhân cũng không cần phải nín thinh trước miệng đời. Giữa tuần này, nhờ gom hết may mắn trong thiên hạ vào nhà, làm ăn thắng lợi nên mua nhà lầu, sắm siêu xe bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Dần từ nay có thể ngẩng cao đầu với trời, tự hào về thành quả mà mình phấn đấu hết mình để có được. Những người trước nay xem thường họ sẽ phải cúi đầu xấu hổ vì quá hổ thẹn. Dù làm gì bạn cũng được quý nhân phù trợ, đặc biệt tuổi Dần sẽ là người tiên phong đưa ra những ý tưởng, sáng kiến khả thi trong công việc và thu được thành quả rất đáng khích lệ. Đây sẽ là tháng tạo đà cho bạn bứt phá trong thời gian tới.

Tử vi giữa tuần này (29/8 - 1/9): Chúc mừng 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, giàu nứt đố đổ vách, mở mắt ra thấy tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tính đến thời điểm này, có vẻ thời gian qua không phải là thời gian suôn sẻ với người tuổi Dậu bởi họ không những thất thoát về tiền bạc mà còn vướng phải những rắc rối không đáng có với những người xung quanh. Dù rằng với bản tính lạc quan và tin vào năng lực của bản thân thì những điều này không mấy làm khó tuổi Dậu những nó cũng khiến họ cảm thấy hoang mang đôi chút.

Dự đoán vận trình tuổi Thìn sẽ vô cùng thuận lợi trong giữa tuần này. Họ được tài khí vây quanh, lại thêm cát tinh Tử Vi, Long Đức hội tụ nên tài lộc và công danh vô cùng rực sáng. Họ sẽ được cấp trên giao phó cho 1 nhiệm vụ quan trọng. Nếu thực hiện xuất sắc sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng “khổng lồ”, thậm chí còn mở ra cơ thăng tiến rực sáng.

Tử vi giữa tuần này (29/8 - 1/9): Chúc mừng 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, giàu nứt đố đổ vách, mở mắt ra thấy tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận thế tam hợp sẽ giúp số mệnh của Mùi bước sang trang mới khi sang giữa tuần này. Vốn thông minh, khôn khéo lại giỏi giao tiếp nên Mùi có được rất nhiều mối thâm tình. Thế nên, mỗi khi khốn khó, cần sự giúp đỡ Mùi luôn được quý nhân hỗ trợ hết lòng mà chẳng suy tính thiệt hơn.

Tài vận của Mùi sẽ rực rỡ chói lòa, muốn gì được nấy. Mùi sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ, giúp họ tha hồ mua sắm, tiêu xài thoải mái. Nếu đang lấn cấn nợ nần hay thua lỗ trong kinh doanh thì đây cũng là thời cơ để con giáp này lấy lại những gì đã mất. Tiền chất đầy túi, may mắn hết phần người khác chính là phúc phần mà tuổi Mùi sẽ nhận được.

Tử vi giữa tuần này (29/8 - 1/9): Chúc mừng 3 con giáp đón siêu bão tài lộc, giàu nứt đố đổ vách, mở mắt ra thấy tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

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Tử vi cho biết, trong ngày thứ 4 và thứ 5, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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