Tử vi đúng giờ Tý hôm nay 9/7: TOP 3 con giáp được CHÍNH TÀI nâng đỡ, công danh thành toại, vận trình lên hương, tài lộc bừng sáng, tình duyên vượng sắc

Thứ 7 này, người tuổi Dần được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày hôm nay vô cùng tươi sáng. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. Hôm nay là ngày bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé.

Người đã có gia đình cũng có những phút giây ấm áp bên người thân. Vẫn có những vấn đề còn tồn tại, nhưng hai người đã biết thông cảm cho nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nên chẳng ngại khó khăn gì trước mắt.

Thủy sinh Mộc giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Thứ 7 này, người tuổi Dần được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong tử vi ngày hôm nay vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù công việc có vẻ khó nhằn đi nữa.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian này là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà tránh được những hiểu nhầm đáng tiếc.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân.

Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Ngũ hành tương sinh cũng bảo đảm cho bản mệnh đường tình duyên êm ả, không có vấn đề nào đáng lo ngại. Người còn độc thân hãy mở rộng lòng mình, tình yêu vẫn luôn ở bên, chỉ chờ bạn đón nhận mà thôi. Đừng để mình bị áp lực quá nhiều bởi những định kiến xã hội, hay lời nói của người xung quanh, cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy theo đuổi hạnh phúc mà mình mong muốn.

Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo