Tử vi đúng 5 ngày tới (13/3), 3 con giáp bất ngờ phát tài, buôn bán gặp may, số mệnh dát vàng, sớm mua nhà đẹp tậu xe sang

Tử vi 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi kiên trì và lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi với lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, trước khi đầu tư và kiểm soát chi tiêu một cách có trách nhiệm

Sức khoẻ: Luôn có thói quen dậy sớm, thiền trước khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách hiền lành, tốt bụng. Bản mệnh luôn cư xử phải phép, không để bị ngoại cảnh hay những lời bàn tán bên ngoài chi phối. Con giáp này giỏi giang, sống nội tâm. Họ có những bí mật chỉ giữ cho riêng mình. Tuổi Sửu là người sáng suốt, không nói nhiều. Họ biết mình cần làm gì để đạt được điều tốt nhất cho bản thân.

Tử vi dự báo rằng thời gian này, tuổi Sửu có lộc trời ban. Cuộc sống của bản mệnh có thể bước sang một trang mới với nhiều may mắn và có thể đạt được thành công lớn hơn. Con giáp này vượt qua khó khăn để hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra từ trước, thu về kết quả như mong đợi. Bản mệnh có cuộc sống thuận lợi, tiền của đầy túi.

Đây cũng là khoảng thời gian mà tuổi Sửu được hưởng cuộc sống vui vẻ, êm ấm bên gia đình. Bản mệnh có thể gác lại âu lo để dành nhưng giây phút quây quần bên người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà nhận được sự công nhận của cấp trên, tạo đà phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh còn mang đến cho bản mệnh một thể chất tuyệt vời để thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình.

Ngày mới hôm nay lục hợp xuất hiện còn là dấu hiệu thuận lợi để tuổi Dần hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt từ trước của mình. Con giáp này đã có gia đình hay đã có nửa kia, tình cảm suôn sẻ hơn hẳn giúp bản mệnh cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc.

Cũng trong ngày nhân duyên hài hòa này, người độc thân được tạo điều kiện để tăng cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Tuổi Dần hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay tủi thân trong những ngày lễ như này nếu chịu mở lòng đón nhận tình yêu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.