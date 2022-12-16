Tử vi dự đoán 7 ngày từ 17/12 - 23/12/2022, chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu, sướng nhất đường tài lộc, cuộc sống giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 09:17

3 con giáp chia tay nghèo khó, một bước đổi đời, tài lộc vào túi như thác đổ, đổi đời giàu sang, phú nhân phù hộ, may mắn ngập tràn, tình tiền có đủ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường rất nhanh nhẹn, luôn cố gắng phát triển và quyết tâm cao. Càng khó khăn, gian nan, họ càng vươn lên mạnh mẽ khiến ai cũng nể phục tài năng của mình. 7 ngày tới là thời điểm đại cát đại lợi với người tuổi Dần vì tài phúc song hành, vận may tới tấp nập. 

Tử vi cho biết, con giáp này sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận từ việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài, đồng thời cũng có may mắn trúng xổ số. Bên cạnh đó, do vận thế hanh thông nên công việc của người tuổi Dần cũng “bách phát bách trúng”, làm việc gì cũng thành công và có được nguồn thu nhập ổn định, dồi dào.

Vận may của tuổi Dần bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đây là thời điểm phát tài phát lộc của tuổi Dần. Con giáp này hãy cố gắng để phát huy toàn lực, đừng để cơ hội tiền bạc bay mất qua tay. 

Tử vi dự đoán 7 ngày từ 17/12 - 23/12/2022, chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu, sướng nhất đường tài lộc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Đây là thời điểm phát tài phát lộc của tuổi Dần, con giáp này hãy cố gắng để phát huy toàn lực, đừng để cơ hội tiền bạc bay mất qua tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mão như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Con giáp này cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Trong khoảng thời gian này, do có cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của con giáp này đi lên như diều gặp gió. Người tuổi Mão liên tiếp gặp may trong công việc nên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Mão chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Mão đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

Tử vi dự đoán 7 ngày từ 17/12 - 23/12/2022, chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu, sướng nhất đường tài lộc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp tử tế, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ ở hiền gặp lành nên Tý được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Theo tử vi, 7 ngày tới, vận trình của tuổi Tý bắt đầu trên đà tăng tiến vượt bậc, có được nhiều phúc khí hơn hẳn những con giáp khác.

Do có cát tinh “Hóa Cái” nhập mệnh nên con giáp này sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối tạo. Vận may luôn kề cận ở bên nên sự nghiệp của bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng, kiếm tiền cũng trong tốc độ cực nhanh, hiếm ai theo kịp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tý sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tử vi dự đoán 7 ngày từ 17/12 - 23/12/2022, chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu, sướng nhất đường tài lộc, cuộc sống giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tý sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chia tay nghèo khó, mở cửa đón Thần Tài, trong 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12/2022): 3 tuổi đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, vươn lên làm đại gia, báo hiếu cha mẹ

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3 con giáp vạn sự hanh thông, phát lộc đầy nhà, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn.

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