Tử vi dự đoán 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, top 3 con giáp làm 1 hưởng 10, gánh tiền mỏi lưng, vàng chất như núi

Những con giáp may mắn này sẽ đổi đời, dù nghèo đến mấy cũng vươn lên làm đại gia, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Mùi

Nhân hậu, khôn ngoan và cực tinh tế nên chẳng cần bợ đỡ hay xu nịnh ai con giáp tài năng này vẫn có thể tự gầy dựng nên cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, nhờ sống đàng hoàng, ngay thẳng nên Mùi được quý nhân thương yêu, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng dang tay giúp đỡ mỗi khi họ gặp điều không may.

Thế nhưng, 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch tới mọi điều xui xẻo sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài lộc ập vào nhà Mùi. Kiếm được bộn tiền, quơ tay hốt bạc, có số vốn cực lớn để thỏa thích làm những gì mình muốn chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, kiên định, có trách nhiệm trong công việc nên cấp trên hết lòng nâng đỡ, tạo điều kiện để thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần biết cách lắng nghe, ham học hỏi Tý ắt phất lên cực nhanh, tài khoản nhảy số liên tục.

Số trời đã định, 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch tới chính là thời hoàng kim để sự nghiệp, tài vận của tuổi Tý vươn lên tầm cao mới. Làm một hưởng mười, kinh doanh thuận lợi nên Tý sẽ trả sạch nợ nần, đỡ đần mẹ cha, chăm lo cho gia đình đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó. Họ tiết kiệm, quản lý tài chính chặt chẽ nên mỗi khoản đầu tư dù lớn hay nhỏ đều mang lại lợi nhuận. Hơn cả, nhờ biết tích cóp nên lâu dần con giáp chuyên cần này sẽ có khối tài sản khiến bao người ước ao.

2023 là năm “xé nháp”, làm gì cũng thất bại ê chề. Bước sang 2024 Dậu sẽ tự tạo phú quý, làm đâu thắng đó, nhân đôi tài khoản chỉ sau một đêm khiến ai nấy đỏ mắt hờn ghen.

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