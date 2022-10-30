Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới, 3 con giáp chuẩn bị bước vào thời điểm gặt hái thành công vang dội, tiền tài thu về liền tay, không lo thiêu ăn thiếu mặc

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Hãy mạnh dạn nhận những công việc quan trọng và thách thức, bởi đó là cơ sở để thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới (30/10 - 4/11), sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể dưới sự giúp đỡ của Chính Quan. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình.

Có thể thấy rằng tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bạn chính là con giáp gặp may trong 5 ngày tới.

Trong 5 ngày Thủy vượng như vậy, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Hãy chăm chỉ vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Trong công việc, nhờ có đầu óc minh mẫn và quyết đoán mà bản mệnh có thể đưa ra những giải pháp đúng đắn khi phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào đi nữa thì tuổi Ngọ cũng cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ phân tâm vì ý kiến của nhiều người khác, bởi chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn tuần này đã bước ra khỏi những buồn đau trong quá khứ và không còn nghĩ về chuyện đã qua nữa. Bạn cởi mở hơn và quyết định sẽ không để phung phí những cơ hội có giá trị để tương tác, gặp gỡ những người tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán trong 5 ngày tới (30/10 - 4/11), công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này.

Ảnh minh họa: Internet

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