Tử vi dự đoán trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) thần Bắc Đẩu ghi sổ Tài Lộc: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người trên cả thiên hạ, vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 15:45

Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, dễ trở thành tỷ phú trong 5 ngày.

 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự năng động, nhiệt tình. Họ là những người yêu sự tự do, không thích bị bó buộc, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, có nhiều bạn bè. Cũng giống như những người khác, người tuổi Ngọ cũng có những khuyết điểm nhất định như nóng vội, thiếu kiên nhẫn song họ đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện mình hơn.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) thần Bắc Đẩu ghi sổ Tài Lộc: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người trên cả thiên hạ, vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11), người tuổi này sẽ vượng quý nhân hơn, đi đâu làm gì cũng có quý nhân dõi theo, dẫn đường chỉ lối. Mọi sự nỗ lực cố gắng của người tuổi Ngọ đã được đền đáp. Con giáp này sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với thu nhập tăng gấp bội và quyền hạn lớn hơn trước đây rất nhiều. Ngoài ra, tài vận hưng vượng cũng đem lại những nguồn thu phụ không nhỏ cho con giáp này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Vào giữa tuần này, con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này. Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) thần Bắc Đẩu ghi sổ Tài Lộc: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người trên cả thiên hạ, vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) sự nghiệp của người tuổi Dần đại phát, công việc gặt hái được vô số thành công, không những khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, mà cấp trên vô cùng trọng dụng .Chính vì thế việc được thăng chức, tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra với con giáp này khi nghênh đón tháng 9 sắp tới.

Tuổi Dậu

Những thử thách trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong những năm vừa qua khá vất vả. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ giúp cho họ nhanh chóng vượt qua những chông gai phía trước để giành lấy thành quả, giá trị trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) thần Bắc Đẩu ghi sổ Tài Lộc: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, dưới 1 người trên cả thiên hạ, vừa được tăng lương còn được thưởng lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11), Người tuổi Dậu không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Trong 5 ngày (18, 19, 20, 21 và 22/11) do vận thế khởi sắc bừng bừng nên sự nghiệp của người tuổi Dậu cũng tiến triển rất khả quan. Biểu hiện xuất sắc cùng với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc sẽ mang đến cơ hội thăng chức nâng lương cho con giáp này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối

Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối

Trong 6h sáng ngày 10/11, ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn tìm được cơ hội thăng hoa.

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