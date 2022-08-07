Tử vi dự đoán thứ 2, ngày 8/8/2022, top 3 con giáp vạn sự đại thắng, giàu sang vượng phát, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà

Đối với bạn bè, Tý là người sông chân thành và không bao giờ làm điều gì có hại cho ai. Chính nhờ vậy mà các mối quan hệ bạn bè cũng đem đến cho Tý nhiều điều may mắn.

Những người cầm tinh con chuột thông minh và hóm hỉnh. Họ là những người có tài năng, có năng lực. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tý cũng giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ hệ giữa các cá nhân, đối xử tốt với người khác. Do đó các mối quan hệ của Tý tương đối tốt đẹp.

Bước sang ngày 8/8, tuổi Mùi rất có duyên với tiền bạc, tài chính. Những người cầm tinh con Dê sẽ vượng vận tài lộc, hay được Thần tài gõ cửa thường xuyên.

Trong ngày 8/8, Tý gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này đầy phúc khí, tiền tài không thiếu, làm gì cũng có lộc. Nếu làm kinh doanh có thể còn giành được hợp đồng lớn mang về tiền tỉ.

Trong thời gian này, con giáp này còn gặp được quý nhân, đặc biệt là người khác giới. Rất có thể họ sẽ kiếm được những khoản thu hậu hĩnh từ các nghề tay trái. Càng liều lĩnh, mạo hiểm cơ hội làm giàu của họ càng rực rỡ.

Các con giáp tuổi Mùi độc thân sẽ vô cùng vượng vận đào hoa trong thời gian này, rất có khả năng, họ sẽ gặp được người tình trong mộng một cách tình cờ. Những anh chàng/ cô nàng cầm tinh con Dê đã có người thương sẽ bất ngờ được người ấy cầu hôn lãng mạn, bước vào giai đoạn thăng hoa.

Bước sang ngày 8/8, tuổi Mùi rất có duyên với tiền bạc, tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Trong ngày 8/8, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp.

Từ thời gian này trở về sau, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Trong ngày 8/8, tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

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