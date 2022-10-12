Tử vi dự đoán sau Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp may mắn đỏ rực, ngồi yên tiền tự động về tay nhiều như lá mùa thu, an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 01:59

Tử vi dự đoán, sau Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp vận trình gặp nhiều may mắn, phúc lộc dồi dào, cuộc sống bước lên tầm cao mới

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ là người có tài hùng biện, thích giao du, mạnh mẽ trượng nghĩa hào hiệp và có nhiều bạn bè. Tuổi Dần cũng là người có tấm lòng từ bi, lương thiện, thích giúp đỡ nhưng người khác. Bản mệnh lại có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Chính vì vậy, người tuổi Dần này nhận nhiều phúc báo, cuộc sống càng về sau lại càng có hậu.

Sau Rằm tháng 9 âm lịch người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội công việc, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Nắm bắt đúng cơ hội, bạn sẽ kiếm được bộn tiền cũng như các mối quan hệ. Bạn sẽ có một công việc mới, một chức vụ mới hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm giúp kiếm thêm thu nhập. Nếu đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Tử vi dự đoán sau Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp may mắn đỏ rực, ngồi yên tiền tự động về tay nhiều như lá mùa thu, an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Sau Rằm tháng 9 âm lịch người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội công việc, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Nắm bắt đúng cơ hội, bạn sẽ kiếm được bộn tiền cũng như các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn có chí cầu tiến, cuộc sống dù gặp sóng gió gian nan thế nào họ cũng tự lực cánh sinh, dựa vào nghị lực vốn có để vượt qua mọi thứ. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng vào trung vận. 

Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 9 trở đi, cuộc sống tuổi Dậu có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Đối với những người kinh doanh đầu tư, thời gian tới sẽ gặp được đối tác tốt, tạo cơ hội để tuổi Dậu làm giàu, trả được nhiều khoản nợ tưởng chừng như khó khăn. Trong vòng 3 năm tới, tuổi Dậu sẽ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi dự đoán sau Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp may mắn đỏ rực, ngồi yên tiền tự động về tay nhiều như lá mùa thu, an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Tử vi học có nói, sau Rằm tháng 9 trở đi, cuộc sống tuổi Dậu có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chăm chỉ, thông minh lại vô cùng nhanh nhẹn và sáng tạo. Bản mệnh ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng, chiếm được lòng tin của nhiều người. Khả năng này của bạn đã giúp bạn gặt hái thành công. Cấp trên cực kì vui khi có bạn làm đồng nghiệp làm cộng sự. Bạn đã không làm thì thôi chứ làm là thành công và đây là dịp để bạn đạt được chức vị mà bạn mong muốn đó.

Rằm tháng 9 âm này, nhờ khả năng sáng tạo, sự tự tin, Ngọ đã có được tình cảm của cấp trên và sếp đã giao cho bạn nhiệm vụ quan trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thì tiền lương cũng như cơ hội thăng tiến của bạn sẽ đến ầm ầm, khoản thưởng tết năm nay của bạn sẽ vô cùng kếch xù. Đối với những người đầu tư làm ăn thì đây là giai đoạn hoàng kim để sinh lời, trước khi qua năm mới tài vận của tuổi Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể, không những kiếm được khoản tiền lớn mà còn dư dả để đầu tư vào những việc khác.

Tử vi dự đoán sau Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp may mắn đỏ rực, ngồi yên tiền tự động về tay nhiều như lá mùa thu, an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Tuổi Ngọ chăm chỉ, thông minh lại vô cùng nhanh nhẹn và sáng tạo. Bản mệnh ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng, chiếm được lòng tin của nhiều người. Khả năng này của bạn đã giúp bạn gặt hái thành công. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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