Tử vi dự đoán cuối ngày mai (8/11), 3 con giáp này cẩn thận củi lửa kẻo rước họa vào thân, vận trình kém sắc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tử vi ngày Thứ Ba 08/11/2022 cảnh báo với Tuổi Dậu rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Dậu lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Chuyện tình yêu đôi lứa dễ đem tới những vết thương lòng cho người trong cuộc. Hiểu lầm, mâu thuẫn chẳng những không được hoá giải mà còn thêm gay gắt theo thời gian.

Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Dậu về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Dậu về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khó khăn. Mùi Tý tương hại báo hiệu công việc phát sinh nhiều vấn đề rắc rối và nan giải. Tuổi Mùi phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để đối diện với các thử thách cùng ập đến bất ngờ. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng quên giữ bình tĩnh và tinh thần chiến đấu bất khuất.

Ngày mai Tuổi Mùi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Ngũ hành xung khắc có thể làm giảm niềm vui trong ngày của tuổi này khi đường tình duyên bị ảnh hưởng khá nhiều. Nếu còn độc thân thì bạn vẫn chưa có cơ hội tìm được người tri kỷ cho mình đâu. Người có đôi có cặp không có tiến triển gì mới, tình cảm vẫn giữ ở mức trung bình.

Ngày mai Tuổi Mùi có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Dần dự báo nguy cơ hao hụt tiền bạc của con giáp này. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên bạn đã “lỡ” mua những thứ không thực sự cần thiết, tiêu xài hoang phí, tiền bạc cứ thế mà tiêu tan, khó lòng lấy lại được.

Nếu bản mệnh không nhanh chóng thay đổi và quản lý tài chính của mình chặt chẽ hơn thì chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Những hạng mục đầu tư, giao dịch tiền bạc trong ngày mai đều cần được kiểm tra và tính toàn thận trọng để tránh rủi ro.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, Tuổi Dần không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo