Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) 3 con giáp được "Trời Đất ban lộc" may mắn ập đến, làm gì cũng thuận. Tiền tài thu lợi mỏi tay, trúng ngay số đỏ. Tuổi Mão có Cục diện Lục Hợp chiếu mệnh

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) Cục diện Lục Hợp chiếu mệnh giúp cho tuổi Mão có sự sáng tạo không giới hạn trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa. Bạn có những khoản thu cố định, dù không nhiều nhưng đủ để chi trả cho những nhu cầu cần thiết. Con giáp này sắp nhận được khoản tiền không nhỏ từ những dự án mà mình đã triển khai.

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) Cục diện Lục Hợp chiếu mệnh giúp cho tuổi Mão có sự sáng tạo không giới hạn trong công việc. Bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ưu tú với những sáng kiến mà không phải ai cũng ngờ đến. Chính điều này giúp cho bản mệnh tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình tại công ty.

Tình cảm: Vận trình tình duyên thắm sắc. Con giáp này được cát tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp được người như ý. Cả hai bạn nhìn thấy được nhiều ưu điểm của đối phương phù hợp với những gì mà mình kỳ vọng và nhanh chóng thu hút bởi nhau ngay trong lần đầu gặp mặt.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) , Thực Thần hậu thuẫn nên tâm thế của con giáp tuổi Thìn hôm nay rất vững vàng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) , Thực Thần hậu thuẫn nên tâm thế của con giáp tuổi Thìn hôm nay rất vững vàng, bạn cảm thấy tự tin hơn với các mối quan hệ của mình trong ngày hôm nay. Hơn nữa có thể người thân trong gia đình đang mang lại cho bạn niềm vui nho nhỏ đấy.



Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên, có người tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn này, nhờ đó mà bạn cảm thấy an tâm hơn. Dù cơ hội cải thiện rất nhỏ cũng phải cố gắng, nỗ lực bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tài vận tốt hơn, có thể nhận được các loại tiền thưởng, được lòng lãnh đạo. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán 99% đúng 11h10 phút sáng ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tài vận tốt hơn, có thể nhận được các loại tiền thưởng, được lòng lãnh đạo.

Tình duyên: Đừng lúc nào cũng công kích nửa kia mà hãy biết khen ngợi nhau nhiều hơn, nếu không khoảng cách giữa hai người chỉ ngày càng lớn mà thôi.

Công việc: Nếu bạn dự định bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình trước khi bạn sẵn sàng, bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề và thất bại, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin trong sự nghiệp của bạn.

Tài lộc: Khá tốt, mọi mặt công việc đều có thể làm hài lòng lãnh đạo nên hoa hồng thưởng cho dự án vẫn khá cao, vượt xa mặt bằng chung.

Sức khỏe: Tốt, chú ý cân bằng dinh dưỡng hơn là được.

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