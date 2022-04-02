Tử vi dự đoán 7 ngày tới (3/4 - 9/4), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 18:35

7 ngày tới được dự đoán là quãng thời gian đại phát của 3 con giáp này khi liên tiếp đón vận may lớn, cuộc sống thay đổi 180 độ, rũ sạch vận đen, lộc tài tăng tiến.

TUỔI MÃO  

Tuổi Mão không cần làm nhiều nhưng trong 7 ngày tới lại có nhiều may mắn ập tới. Là người được quý mến nên tuổi Mão luôn được quý nhân phù trợ, có người sẵn sàng giúp sức cho công việc của bạn.

Nhờ bạn bè hỗ trợ tự nhiên bạn kiếm được nghề tay trái, kiếm bộn tiền. Có gắng tích cóp tiền trong thời gian này để có bước chuẩn bị những dự định khác trong tương lai phát đạt hơn. Chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ, tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nhiều.

Tử vi dự đoán 7 ngày tới (3/4 - 9/4), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 1
Tuổi Mão không cần làm nhiều nhưng trong 7 ngày tới lại có nhiều may mắn ập tới - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ  

Tý may mắn hơn người vì trong 7 ngày tới, bạn có được sự hậu thuẫn của cấp trên. Vì tính tình thẳng thắn, làm việc thông minh sáng tạo nên bạn luôn được sếp quý, đồng nghiệp tôn trọng. Công việc thành công ngoài mong đợi, sếp hứa thướng nóng cho bạn.  

Mối quan hệ tình cảm khá tốt. Hiểu lầm được giải quyết cảm giác như giải quyết được việc lớn, nhẹ hết cả người phải không? Chỉ vậy thôi cũng đủ để bạn vui vẻ thoải mái để làm tất cả mọi việc khác tốt hơn rồi.  

Tử vi dự đoán 7 ngày tới (3/4 - 9/4), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 2
Tý may mắn hơn người vì trong 7 ngày tới, bạn có được sự hậu thuẫn của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI  

Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi hốt bạc. Tự nhiên bạn nhận được tin vui chuyện tình cảm khiến bạn vui khôn xiết. Người ấy đã nhận ra tình cảm chân thành của bạn rồi và khả năng cao bạn sẽ nhận được lời tỏ tình. Còn tin nào vui hơn nữa đúng không?  

Tình yêu như ý công việc cũng hết sức hanh thông. Đối tác khó tính cuối cùng cũng chịu nghe lời thuyết phục của bạn và đồng ý hợp tác làm ăn. Kí được hợp đồng này chứng tỏ bạn là người vô cùng có năng lực, sẽ được khen thưởng từ cấp trên.  

Tử vi dự đoán 7 ngày tới (3/4 - 9/4), 3 con giáp mở cửa đón lộc, Thần Tài hộ giá, một bước vào giới giàu sang quyền quý - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm  

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