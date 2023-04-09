Tử vi dự đoán 30/4 - 01/5: CHÚC MỪNG 4 con giáp này TRÚNG MÁNH LỚN trong mùa lễ này, túi tiền ngày một dày cộm, đại cát phát tài

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 05:24

Vào ngày lễ này (30/4 - 01/5), những con giáp này sẽ được thưởng lớn, đại cát đại lợi, được đà thăng tiến trong công việc.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán 30/4 - 01/5: CHÚC MỪNG 4 con giáp này TRÚNG MÁNH LỚN trong mùa lễ này, túi tiền ngày một dày cộm, đại cát phát tài - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có tính cách kiên định và sống có trách nhiệm. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có tính cách kiên định, có ý chí mạnh mẽ và sống có trách nhiệm. Đối với con giáp này, họ coi khó khăn chỉ là thử thách trong cuộc sống, luôn cố gắng hết mình để vượt qua, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Trong cuộc sống, họ cũng luôn sát cánh và quan tâm đến những người thân yêu của mình. Tuổi Sửu là người giàu tình cảm và sống chân thành, vì thế mà đi đâu cũng được người khác yêu thương, quý mến.

Thời gian vừa qua là một khoảng thời gian khó khăn với người tuổi Sửu. Tuy nhiên, những thất bại mà họ đối mặt chỉ giúp con giáp này thêm mạnh mẽ và quyết tâm đi đến thành công hơn mà thôi. Tử vi số học cho rằng, lễ này (30/4 - 01/5) là lúc cơ hội ập đến liên tiếp với tuổi Sửu, không chỉ gặp được quý nhân giúp đỡ mà túi tiền cũng dày lên mỗi ngày.

Nhìn chung, tuổi Sửu có thể tận dụng tháng này để bắt đầu tiến hành những dự định của mình. Mọi việc sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, cuộc sống tràn đầy hy vọng với họ. Ngoài ra, vận đào hoa của tuổi Sửu trong tháng cũng vượng phát, với những người độc thân sẽ có khả năng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán 30/4 - 01/5: CHÚC MỪNG 4 con giáp này TRÚNG MÁNH LỚN trong mùa lễ này, túi tiền ngày một dày cộm, đại cát phát tài - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thân thăng tiến nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Lễ này (30/4 - 01/5), công việc của người tuổi Thân đại cát đại lợi, thăng tiến nhanh chóng. Tài vận đại phát, thu nhập tăng nhanh, tiền bạc rủng rỉnh. Chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Sức khỏe cần chú ý bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán 30/4 - 01/5: CHÚC MỪNG 4 con giáp này TRÚNG MÁNH LỚN trong mùa lễ này, túi tiền ngày một dày cộm, đại cát phát tài - Ảnh 3
Tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Lễ này (30/4 - 01/5), tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Con giáp này có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bản mệnh cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Thời điểm này, nếu bản mệnh thấy rằng tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Tuổi Tuất nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốt đẹp xuất hiện ở phía trước.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán 30/4 - 01/5: CHÚC MỪNG 4 con giáp này TRÚNG MÁNH LỚN trong mùa lễ này, túi tiền ngày một dày cộm, đại cát phát tài - Ảnh 4
Lễ này, tuổi Dần gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Lễ này (30/4 - 01/5), công việc của người tuổi Dần thuận buồm xuôi gió. Tài vận ổn, có thêm khoản thu nhập. Chuyện tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Sức khỏe cần lưu ý bệnh cũ tái phát. Con số may mắn: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu đỏ.

* Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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