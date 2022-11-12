Tử vi dự đoán 3 con giáp được "Thần Tài ghé thăm" vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Dậu có Tam Hợp Thái Tuế che chở, quý nhân phù trợ, tiền bạc dư dả.

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 08:37

Vận trình rất may mắn của 3 con giáp này trong ngày (13/11/2022). Khí thế hơn trời, tiền bạc ùa ùa kéo vào túi.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài ghé thăm' vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Dậu có Tam Hợp Thái Tuế che chở, quý nhân phù trợ, tiền bạc dư dả. - Ảnh 1

Có Tam Hợp Thái Tuế che chở vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022), người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ, mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Có Tam Hợp Thái Tuế che chở vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022), người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ, mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực. Người làm công ăn lương sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

 Đối với người kinh doanh, buôn bán, hôm nay bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

Nhưng chuyện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, người ấy trở nên ghen tuông vô cớ, mù quáng, khiến cho tình cảm của đôi bên nảy sinh nhiều hiểu lầm, rạn nứt. Dù đã cố gắng hàn gắn lại nhưng dường như vấn đề vẫn chưa thể tháo gỡ được.

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài ghé thăm' vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Dậu có Tam Hợp Thái Tuế che chở, quý nhân phù trợ, tiền bạc dư dả. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hanh thông, được quý nhân soi đường dẫn lối.

Tình duyên: Vận trình tình duyên khởi sắc hơn, người độc thân được quý nhân soi đường chỉ tay, dễ gặp người tri kỉ, người đã có bạn đời phải tỏ thái độ trước lời mời của người khác, câu trả lời mập mờ dễ dẫn đến hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Không ngừng học hỏi từ những người xung quanh là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng làm việc. 

Tài lộc: Các khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình vẫn tương đối lớn và cần phải chi tiêu cho mọi mặt. Tốc độ kiếm tiền không nhanh bằng tiêu tiền.

Sức khỏe: Nên uống nước ấm mỗi sáng, không nên dùng nước lạnh. 

Tuổi Thìn 

Tử vi dự đoán 3 con giáp được 'Thần Tài ghé thăm' vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022). Tuổi Dậu có Tam Hợp Thái Tuế che chở, quý nhân phù trợ, tiền bạc dư dả. - Ảnh 3 

Tử vi dự đoán vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không có gì đáng lo ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào đúng 9h09 phút sáng ngày (13/11/2022) của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp không có gì đáng lo ngại. May mắn là được Quý Nhân che chở nên người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió”. Đặc biệt là người làm công ăn lương đón nhận nhiều tin vui bất ngờ khi được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động vào ngày thứ Bảy. Nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định nên con giáp này có thể an tâm cho việc chi tiêu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm như ý. Mọi người xung quanh đều bị cuốn hút bởi óc khôi hài, tích cực của bạn. Điều này cho thấy, sức ảnh hưởng của bạn tới các mối quan hệ rất lớn, do đó hãy cởi mở nhiều hơn để có được hạnh phúc. 

Giờ tốt trong ngày: 13h - 20h

Con số may mắn: 2, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo 3 con giáp "Kiên cường bền vững" vào 5 ngày tới. Năng lượng tràn trề, công việc đầy thuận lợi. Tuổi Mùi không có gì làm lung chuyển sự kiên định.

Tử vi dự báo 3 con giáp "Kiên cường bền vững" vào 5 ngày tới. Năng lượng tràn trề, công việc đầy thuận lợi. Tuổi Mùi không có gì làm lung chuyển sự kiên định.

Vận trình tài lộc trong 5 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vào năng lượng trong công việc và sự quyết tâm rất lớn của 3 con giáp này.

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