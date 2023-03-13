Tử vi dự đoán 11h trưa ngày 14/3 là giờ thiêng của 3 con giáp: Từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 18:00

Từ khung giờ này, 3 con giáp dễ thăng tiến, có bàn đạp vững chắc, đường công danh đang rất rộng mở, may mắn có nhiều sự hậu thuẫn, tài chính vượng phát hưng thịnh, hầu bao rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

Theo tử vi, đây là thời điểm vàng giúp tuổi Dậu đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Tử vi dự đoán 11h trưa ngày 14/3 là giờ thiêng của 3 con giáp: Từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Từ khung giờ này, sự nghiệp của con giáp này ngày càng nở rộ. Họ cần tập trung, nỗ lực hết mình và tránh những sai sót.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu có dấu hiệu tăng tiến khá rõ trong ngày được Thực Thần độ mệnh. Có thể thấy quyết định đầu tư trước đó của bạn rất sáng suốt và đúng thời cơ nên đã thu về khoản lợi nhuận ngoài sức mong đợi.

Tử vi dự đoán 11h trưa ngày 14/3 là giờ thiêng của 3 con giáp: Từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công việc cố định, đường công danh của bản mệnh rộng mở vô cùng. Bạn vốn là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp trước mắt. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Giai đoạn này chính là lúc mà tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Ngọ luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nếu quyết tâm trong công việc, con giáp tuổi Ngọ có thể đạt tới thành công trong thời gian ngắn. Họ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin tưởng.

Tử vi dự đoán 11h trưa ngày 14/3 là giờ thiêng của 3 con giáp: Từ nay ra cửa hốt bạc hốt vàng, tiền tỷ rơi trúng đầu, tài lộc cuồn cuộn chảy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này là khoảng thời điểm con giáp tuổi Ngọ có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trưa mai ngày 14/3, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa: Ngồi không hưởng tiền tỷ, phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn, an nhàn hưởng thụ

Trưa mai ngày 14/3, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa: Ngồi không hưởng tiền tỷ, phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn, an nhàn hưởng thụ

Tử vi học có nói, trong khung giờ này có 3 con giáp sẽ nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể, được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 14/3 tu vi tu vi ngay 14/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều