Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, phát lộc phát tài, bạt ngàn đất cát, hốt hết lộc trời không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 10:15

Ngày Lễ 2/9/2022 sắp tới đây, 3 tuổi này được Thần Tài che chở, trúng số độc đắc bất ngờ, ngồi trên két vàng, ung dung đón tài lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong tháng 9 sắp tới. Đây là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt vào ngày Lễ 2/9/2022. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son.

Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Từ đầu tháng, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Càng về những ngày kế tiếp, Mùi càng kiếm được nhiều hơn.

Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, phát lộc phát tài, bạt ngàn đất cát, hốt hết lộc trời không lo túng thiếu - Ảnh 1
Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, tuổi Mùi là con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng. - Ảnh minh họa: Internet

 Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này vào ngày Lễ 2/9/2022 dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Ngày Lễ 2/9/2022, Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Vào chủ nhật, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Tuổi Tý

Thời gian vừa qua, tuổi Tý đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy họ hứa hẹn sẽ có được những gì mà mình mong ước trong giai đoạn tới. Cụ thể theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày đầu tiên của tháng 8/2022 cho biết con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống con giáp may mắn ngày càng khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, phát lộc phát tài, bạt ngàn đất cát, hốt hết lộc trời không lo túng thiếu - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, phát lộc phát tài, bạt ngàn đất cát, hốt hết lộc trời không lo túng thiếu - Ảnh 3
Đường tài lộc vượng, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày Lễ 2/9/2022.  Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào ngày Lễ 2/9/2022 này là thời gian hoàng kim của Thìn. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (1/8 – 7/8) âm lịch 2022, 3 tuổi này may mắn trúng số, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, vận trình suôn sẻ.

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