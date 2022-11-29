Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Kiếp Tài rực sáng' tiền bạc ùa về, vận may soi chiếu. Tuổi Thân Tam Hội giúp sức may mắn hơn trời.

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 08:20

Vận trình trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp này đi đến đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ, công việc hầu như không gặp khó khăn nào.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Kiếp Tài rực sáng' tiền bạc ùa về, vận may soi chiếu. Tuổi Thân Tam Hội giúp sức may mắn hơn trời. - Ảnh 1

Vận trình tài lộc dư dả. Bản mệnh nhận được nhiều nguồn thu từ những công việc làm thêm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn có chút thách thức. Tuy nhiên, dưới tác động của Nhị Hợp, bản mệnh luôn tiến lên phía trước dù có nhiều khó khăn đang chờ đón. Con giáp này tin tưởng rằng, chỉ cần bản thân nỗ lực sẽ nhận lại thành tựu xứng đáng.

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả. Bản mệnh nhận được nhiều nguồn thu từ những công việc làm thêm của mình. Ngoài ra, bạn cũng nhận được những tín hiệu tích cực từ các dự án đã đầu tư. Tuy nhiên, con giáp này nên điều chỉnh lại vấn đề chi tiêu của mình vì bạn đang sử dụng tiền khá nhiều cho những nhu cầu không cần thiết.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có tranh cãi. Bản mệnh và đối phương không có nhiều thời gian ở bên nhau do cả hai đều khá bận rộn với công việc. Điều này khiến hai bạn thiếu đi sự gắn kết cần thiết trong mối quan hệ và dễ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Kiếp Tài rực sáng' tiền bạc ùa về, vận may soi chiếu. Tuổi Thân Tam Hội giúp sức may mắn hơn trời. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022)  Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình,

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022)  Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình, chính vì vậy mà dù có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách tuần tự.

Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Cấp trên có thể giao nhiệm vụ trọng đại cho bạn, mọi người xung quanh cũng sẽ không ngại giúp bạn một tay, để bạn có thể gặt hái thành công nhanh chóng.

 

Tuy nhiên, trong ngày Kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Kiếp Tài rực sáng' tiền bạc ùa về, vận may soi chiếu. Tuổi Thân Tam Hội giúp sức may mắn hơn trời. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có tầm nhìn độc đáo và có thể nhân đôi số tiền của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 11h10 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có tầm nhìn độc đáo và có thể nhân đôi số tiền của mình.

Tình duyên: Đừng đứng núi này trông núi nọ, bạn phải chung thủy với mối quan hệ của mình, nếu không mối quan hệ này cuối cùng sẽ khó có kết thúc tốt đẹp!

Công việc: Có nhiều ý tưởng hay, có thể cung cấp nhiều giải pháp mới cho bộ phận và sẽ có cơ hội để trở thành trưởng nhóm.

Tài lộc: Vận may hôm nay thể hiện qua việc đầu tư, bạn có thể được quý nhân chỉ dẫn, biết trước tin tức, đầu tư kiếm được nhiều tiền.

Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận viêm loét dạ dày, hạn chế rượu bia. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Vận trình ngày (29/11/2022) Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp.

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