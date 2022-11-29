Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) 3 con giáp được "Trời Đất diều dắt" tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới thu lợi gấp bội, ôm trọn kiếp giàu.

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) vận trình công việc của tuổi Sửu thăng tiến. Bản mệnh nhận được tin tức về việc được bổ nhiệm vào vị trí mới

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) vận trình công việc của tuổi Sửu thăng tiến. Bản mệnh nhận được tin tức về việc được bổ nhiệm vào vị trí mới, đây là thành quả xứng đáng vì bạn đã rất nỗ lực trong thời gian qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc đầy đủ. Bạn có những khoản thu mới giúp nâng cao tài chính. Việc thăng chức cũng mang về cho bạn thêm một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng. So với thời gian trước, bản mệnh có thể thoải mái hơn về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chuyển biến tích cực. Bạn và đối phương có thể hòa giải những hiểu lầm trong thời gian dài và mối quan hệ trở nên gắn kết hơn. Những bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý khi tham gia vào lớp học kỹ năng.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp thấy, Nhị Hợp đem tới những tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp thấy, Nhị Hợp đem tới những tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thìn. Bạn thường nhanh chóng nhìn nhận được các cơ hội để nắm bắt nhanh hơn hẳn mọi người.



Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được người giàu kinh nghiệm hơn dìu dắt và truyền thụ kiến thức. Hãy khiêm tốn học hỏi, bạn sẽ biết thêm được những điều đáng quý không có ở bất cứ sách vở nào.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc và thực hiện cho phù hợp, như vậy thì sẽ gặp được nhiều may mắn, khiến mọi việc diễn ra thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 13h21 phút trưa ngày (30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tình duyên: Mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, đã tính chuyện cưới xin và được cha mẹ đồng ý.

Công việc: Công việc của bạn ở mức trung bình, đừng nói xấu sau lưng người khác, dễ bị người ta phát hiện. Hãy nhớ đến đúng giờ khi đi xin việc, nếu không rất dễ để lại ấn tượng xấu và dẫn đến thất bại khi xin việc.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay không tệ, nếu hợp tác với bạn bè sẽ có nhiều tài nguyên, khởi nghiệp ngày càng thuận lợi

Sức khỏe: Chú ý ngủ sớm dậy sớm, đừng thức quá khuya.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.