Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), Thần Tài cưng chiều, 3 con giáp hốt trọn lộc trời, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, vàng đầy chất ngập két, giàu sang phú quý

Các bạn thuộc con giáp Hợi không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi, không bao giờ đàm tiếu sau lưng, sẽ luôn trải qua nhiều thăng trầm.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), con giáp tuổi Hợi đón niềm vui lớn và làm ăn phát tài, gia đạo hanh thông, thu nhập tăng vọt, công việc làm ăn của gia đình chắc chắn sẽ bội thu, xu hướng đầu tư và bạn có thể thử những dự án có lợi cho mình. 90% trong số đó sẽ có lãi, thể hiện được sức mạnh của mình trong sự nghiệp.

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 7 dương tới đây.

Thời gian trước bị hung tinh quấy phá, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10) do được quý nhân trợ giúp nên con đường hoạnh tài cũng tới, tuổi Sửu nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Sửu may mắn hốt trọn lộc trời, phát tài cực to, sự nghiệp thuận lợi, suôn sẻ hanh thông. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái.

Tuy nhiên, tuần mới (24/10 – 30/10) vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm