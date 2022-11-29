Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) 3 con giáp "Ngũ Hành Tương khắc" Công việc gặp nhiều cản trở, đầu tư thất bại lỗ nặng, tài lộc chuyển biến xấu, tài chính thiếu hụt. Tuổi Tỵ dễ mích lòng cấp trên.

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão có trục trặc.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Bản mệnh có những khoản thu cố định giúp chi trả cho những tiêu dùng cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc việc tìm thêm những cơ hội công việc mới vì hiện tại bạn có thêm nhiều khoản cần chi.

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) cho thấy cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão có trục trặc. Những hoạch định đã đưa ra đang triển khai lại gặp điều không may xảy đến khiến bạn mất nhiều thời gian để giải quyết. ĐIều này kéo theo những công việc khác cũng bị trì trệ theo.

Tình cảm: Vận trình tình duyên viên mãn. Các cặp đôi nhận được sự động viên từ nhau để có thêm động lực tiến về phía trước. Hai bạn đều cảm nhận được sự bình yên chỉ cần được ở bên cạnh nhau. Những bạn độc thân bên mở lòng đón nhận những tình cảm mới vì có người luôn sẵn sàng mang đến hạnh phúc cho bạn.

Tuổi Tị

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Tị dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022) Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Tị dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên trong ngày hôm nay. Bạn không muốn làm theo những yêu cầu vô lý của đối phương nên quyết định sẽ đứng lên phản kháng.



Tuy nhiên, dù sao thì bạn cũng cần phải chú ý cách hành xử của mình, chớ nên nóng nảy quá mức khiến mọi người xung quanh đều rơi vào cảnh khó xử. Tốt nhất, hãy bình tĩnh để cùng phân tích vấn đề và tìm ra cách giải quyết lý trí.





Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi nên xem lại mình, bạn đang tiêu xài hoang phí, tiêu tiền bừa bãi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (29/11/2022)của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi nên xem lại mình, bạn đang tiêu xài hoang phí, tiêu tiền bừa bãi.

Tình duyên: Hãy kiên nhẫn hơn với đối phương, đừng lúc nào cũng giận dỗi người yêu vì những chuyện vặt vãnh mà hãy nghĩ cho nhau nhiều hơn.

Công việc: Đừng luôn nửa vời và phân tâm, hãy cố gắng hết sức làm những gì mình muốn, nếu không cuối cùng sẽ chuốc lấy thất bại.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay tương đối kém, đừng mua những thứ vượt quá mức tài chính của mình chỉ để giữ thể diện.

Sức khỏe: Không nên dùng điện thoại trong bóng tối.

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