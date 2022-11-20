Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) đúng 14h04 phút chiều 3 con giáp "Tài vận đỏ sắc" tiền bạc ùa về, vận may chiếu sáng. Tuổi Sửu Lục Hợp độ mệnh may mắn hơn trời.

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá nhẹ nhàng. Con giáp này đón nhận nhiều cơ may thăng tiến do được cấp trên và đồng nghiệp tìn nhiệm.

Tài vận: Vận trình tài lộc nhiều cơ may. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên trong công việc làm ăn thuận lợi, mang về khoản tiền không nhỏ. Thời gian tới bản mệnh không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc như trước đây. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân bằng chi tiêu để tránh thâm hụt vào các khoản tiết kiệm dự phòng.

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá nhẹ nhàng. Con giáp này đón nhận nhiều cơ may thăng tiến do được cấp trên và đồng nghiệp tìn nhiệm. Bản mệnh chỉ cần cố gắng hết lòng vì công việc và trau dồi chuyên môn sẽ thuận lợi trong đường thăng tiến về sau.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có tiến triển. Những bạn độc thân thông qua mai mối có thể gặp được người như ý. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng nên nhanh chóng nhận ra đối phương thật sự là người dành cho mình. Những cặp đôi hôm nay khá bình lặng, do cả hai đều rất bận rộn với công việc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 17h

Con số may mắn: 18, 40

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) , Lục Hợp xuất hiện dự báo tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) , Lục Hợp xuất hiện dự báo tuổi Sửu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bạn đã tích lũy được. Ngoài ra, người tuổi này còn rất linh hoạt trong cách ứng biến nên tránh được tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Cát khí cũng giúp chuyện tiền bạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Con giáp này tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Đôi khi cần có một chút “máu liều” sẽ đem tới cho bạn những khoản tiền như mong đợi bấy lâu.

Vận trình tình cảm trong ngày khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút đặc biệt với người khác phái, nhưng nếu không cân nhắc kỹ thì rất dễ rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”. Con giáp này nên bình tĩnh suy xét, lựa chọn kỹ càng chứ đừng đứng núi này trông núi nọ.

Giờ tốt trong ngày: 0h - 9h

Con số may mắn: 21, 40

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão khá giỏi giang, không dễ bị người khác dắt mũi, tuy nhiên có nhiều băn khoăn khó giải tỏa. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (20/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão khá giỏi giang, không dễ bị người khác dắt mũi, tuy nhiên có nhiều băn khoăn khó giải tỏa.

Tình duyên: Đường tình duyên có phần sa sút, nếu đã có người yêu thì đừng nên đi sớm về khuya, đừng vì ham vui mà bỏ bê người yêu, cũng đừng quá ồn ào kẻo bị ghẻ lạnh.

Công việc: Hôm nay tâm trạng thay đổi rất lớn, dễ vì một chuyện nhỏ mà nổi nóng, trong lòng có nỗi phiền muộn không nói nên lời, nếu có điều gì băn khoăn thì hãy nói chuyện với gia đình và bạn bè của bạn.

Tài lộc: Khá tốt, đặc biệt là những người làm nghề buôn bán, kinh doanh, khiến người xung quanh phải ghen tị.

Sức khỏe: Tâm trạng đi xuống, ăn uống thất thường.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 15h

Con số may mắn: 28, 53

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