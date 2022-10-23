Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/10), đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Con giáp này có thể sẽ đón một tháng trước khó sau thuận trong tháng có Nguyệt Lệnh rơi vào đất Tử ở Thân. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộng mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Cần chú ý rằng, ngày mai ngày (24/10) trong thời điểm này, người tuổi Thân có thể gặp điềm xấu về sức khỏe, cẩn thận vấn đề viêm họng hay sức khỏe của phổi. Cả người cũng dễ cảm thấy mệt mỏi, uể oải hơn, cần đảm bảo ngủ đủ giấc, vận động nhiều, kéo giãn cơ xương sẽ có lợi cho sức khỏe.

Người cầm tinh những chú Khỉ cũng nên hạn chế thể hiện cái tôi của mình. Họ phải tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người một cách cẩn thận. Như vậy mới ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn. So với khi làm việc độc lập một mình, sức mạnh tập thể sẽ giúp họ đi xa hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/10), người Tuổi Sửu sẽ chính thức hết khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà họ đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức.

Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Sửu nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền từ ngày mai ngày (24/10)

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/10), tuổi Sửu có “số đỏ” tài lộc, trúng số độc đắc bất ngờ, may mắn ngập tràn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Những người sinh năm Dậu rất tài năng, năng động và có động lực, họ sẽ không lùi bước ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn tràn đầy tự tin và một thái độ tốt giúp họ dễ dàng gặp may mắn.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/10), các bạn tuổi Dậu sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn phát đạt sẽ xóa tan những mù mờ trong quá khứ, các bạn tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ gặp được quý nhân và mở ra cơ hội kinh doanh, tính thực dụng và năng lực của họ sẽ gặp nhiều may mắn.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (24/10), tuổi Dậu thu nhập tăng nhanh, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm