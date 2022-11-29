Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) 3 con giáp dễ "Ôm hoạ giáng đầu" dễ gặp vận đen đeo bám, sự nghiệp lao đao, tài chính bất ổn, thiếu thốn. Tuổi Ngọ dễ ngay mất lòng tin với khách hàng.

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không thuận lợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc không có khởi sắc. Thời gian này không thích hợp để bạn nghĩ về việc nâng cao thu nhập thay vào đó là tìm cách giải quyết những rắc rối trong công việc của mình. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, bạn sẽ nhận được nhiều tin vui về tài chính.

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ không thuận lợi. Bản mệnh bị người khác cố tình gây khó khăn để bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đánh mất uy tín với cấp trên cũng như khách hàng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trầm lắng. Con giáp này không giỏi thể hiện tình yêu của mình bằng lời nói nên dễ khiến cho đối phương hiểu lầm rằng bạn không yêu học. Những bạn độc thân cũng vì quá ít nói nên bỏ lỡ người mình thầm thương bấy lâu.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp, Kiếp Tài tác động, người tuổi Dần tự cô lập bản thân với tập thể. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp, Kiếp Tài tác động, người tuổi Dần tự cô lập bản thân với tập thể. Bạn khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, vì thế mà bạn rất dễ vướng vào rắc rối khó có thể tự mình giải quyết.



Vì thế, điều mà bản mệnh cần làm trong ngày hôm nay là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh xem sao. Có thể bạn đang sai lầm ở một khâu nào đó mà chưa nhận ra.



Kim khắc Mộc, người độc thân không nên vội vàng đến với người khác, đặc biệt là khi bạn còn chưa hiểu rõ về đối phương. Nếu bạn quá vội vã trong chuyện tình cảm thì sau này khó tránh khỏi những tổn thương.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu không biết kiểm soát chi tiêu, dẫn đến thu chi mất cân đối. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 9h00 phút sáng ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu không biết kiểm soát chi tiêu, dẫn đến thu chi mất cân đối.

Tình duyên: Sự hiểu biết lẫn nhau và thúc giục lẫn nhau của hai bạn có tác dụng tích cực, giúp đỡ nhau trở thành một người tốt hơn và mối quan hệ của bạn sẽ ổn định hơn.

Công việc: Năng động trong mọi việc, nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng và hoàn thành trước thời hạn nên được lãnh đạo khen thưởng, có nhiều cơ hội lên cao.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay nhìn chung ở mức trung bình, tiêu tiền hơi phung phí, thực sự không cần mua nhiều thứ như vậy.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều hoa quả, rau xanh hơn, không nên nạp quá nhiều chất đạm.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.