Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) 3 con giáp có ra đường dễ "Kiếp hoạ theo thân" tiền tài thất thoát, tinh thần yếu kém . Tuổi Mão "Tương Xung Thái Tuế" nên dễ gặp phải tiểu nhân cản trở.

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ nhiều khó khăn.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc và bạn cần dùng một khoản tiền không nhỏ để giải quyết. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng vì những khó khăn chỉ là nhất thời, qua được giai đoạn này bạn sẽ nhận được nhiều tin tích cực hơn.

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ nhiều khó khăn. Những dự án do bạn phụ trách xảy ra những sự cố ngoài ý muốn và bạn chịu sự chỉ trích từ cấp trên. Lời khuyên cho con giáp này là nên bình tĩnh tìm nguyên nhân sâu xa của vấn đề, chia theo thứ tự ưu tiên để giải quyết. Bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc lời khuyên từ quản lý của mình để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có mâu thuẫn. Cục diện Ngũ hành tương khắc khiến cả hai dễ xảy ra tranh cãi. Bản mệnh cảm nhận được rằng đối phương không thật sự quan tâm và thấu hiểu bạn nên quyết định kết thúc mối quan hệ để đôi bên thoải mái hơn.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, bốc đồng thì cũng ham vui, không muốn làm việc. Chính vì vậy, hôm nay, bạn có thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Con giáp này cần học cách đánh giá vấn đề toàn diện hơn, chớ nên ngây thơ tin theo lời nói một chiều của người khác.

Kim khắc Mộc, người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bạn thích dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân hơn. Dù người khác có chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ tìm cách từ chối dứt khoát.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế đi xuống, không có cơ hội làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế đi xuống, không có cơ hội làm giàu.

Tình duyên: Tuổi Dậu độc thân có nhiều nguồn hẹn hò hơn, bạn có thể suy nghĩ kỹ càng, đừng vội vàng đẩy người ta ra, dễ bỏ lỡ mối lương duyên.

Công việc: Không có tinh thần trách nhiệm, một số việc bạn chịu trách nhiệm lại hay đùn đẩy cho người khác nên dễ nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, bị cấp trên phê bình.

Tài lộc: Không có ham muốn kiếm tiền, tôi chỉ muốn chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Sức khỏe: Có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi điều độ hơn.

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