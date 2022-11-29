Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) 3 con giáp có ra đường dễ "Kiếp hoạ theo thân" tiền tài thất thoát, tinh thần yếu kém . Tuổi Mão "Tương Xung Thái Tuế" nên dễ gặp phải tiểu nhân cản trở.

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 08:58

Vận trình ngày (1/12/2022) 3 con giáp có vận đen ập đến bất ngờ, bản mệnh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) 3 con giáp có ra đường dễ 'Kiếp hoạ theo thân' tiền tài thất thoát, tinh thần yếu kém . Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên dễ gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 1

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ nhiều khó khăn. Những dự án do bạn phụ trách xảy ra những sự cố ngoài ý muốn và bạn chịu sự chỉ trích từ cấp trên. Lời khuyên cho con giáp này là nên bình tĩnh tìm nguyên nhân sâu xa của vấn đề, chia theo thứ tự ưu tiên để giải quyết. Bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc lời khuyên từ quản lý của mình để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc và bạn cần dùng một khoản tiền không nhỏ để giải quyết. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng vì những khó khăn chỉ là nhất thời, qua được giai đoạn này bạn sẽ nhận được nhiều tin tích cực hơn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có mâu thuẫn. Cục diện Ngũ hành tương khắc khiến cả hai dễ xảy ra tranh cãi. Bản mệnh cảm nhận được rằng đối phương không thật sự quan tâm và thấu hiểu bạn nên quyết định kết thúc mối quan hệ để đôi bên thoải mái hơn.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) 3 con giáp có ra đường dễ 'Kiếp hoạ theo thân' tiền tài thất thoát, tinh thần yếu kém . Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên dễ gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 2

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, bốc đồng thì cũng ham vui, không muốn làm việc. Chính vì vậy, hôm nay, bạn có thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Con giáp này cần học cách đánh giá vấn đề toàn diện hơn, chớ nên ngây thơ tin theo lời nói một chiều của người khác.

 

Kim khắc Mộc, người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bạn thích dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân hơn. Dù người khác có chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ tìm cách từ chối dứt khoát.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) 3 con giáp có ra đường dễ 'Kiếp hoạ theo thân' tiền tài thất thoát, tinh thần yếu kém . Tuổi Mão 'Tương Xung Thái Tuế' nên dễ gặp phải tiểu nhân cản trở. - Ảnh 3

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế đi xuống, không có cơ hội làm giàu.

 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 8h38 phút sáng trong ngày (1/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế đi xuống, không có cơ hội làm giàu.

Tình duyên: Tuổi Dậu độc thân có nhiều nguồn hẹn hò hơn, bạn có thể suy nghĩ kỹ càng, đừng vội vàng đẩy người ta ra, dễ bỏ lỡ mối lương duyên.

Công việc: Không có tinh thần trách nhiệm, một số việc bạn chịu trách nhiệm lại hay đùn đẩy cho người khác nên dễ nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, bị cấp trên phê bình.

Tài lộc: Không có ham muốn kiếm tiền, tôi chỉ muốn chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Sức khỏe: Có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi điều độ hơn. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Vận trình ngày (29/11/2022) Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông