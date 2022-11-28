Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022) 3 con giáp được "Thần Tài gõ cửa" Quý nhân chăm sóc, may mắn ngập tràn, tiền tài bội thu, sự nghiệp phát đạt, vượng phát hơn người.

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý do được quý nhân chăm sóc nên có lợi khá lớn.

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý do được quý nhân chăm sóc nên có lợi khá lớn.

Tình duyên: Vận tình duyên đi xuống, nếu ấy hết can đảm thổ lộ, rất có thể bạn sẽ bị đối phương từ chối phũ phàng, khiến bạn cảm thấy nhục nhã.

Công việc: Công việc hôm nay tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, dễ được quý nhân quan tâm hỗ trợ, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất, thuận lợi cho việc học hành.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, cơ hội tốt, bản thân dễ được quý nhân chăm sóc, dễ có cơ hội nâng cao phúc lợi.

Sức khỏe: Bình thường, nên vận động nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất bình ổn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất bình ổn. Những công việc vẫn diễn ra theo đúng tiến độ mà bạn mong muốn nhờ vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Con giáp này nên đầu tư nâng cao nghiệp vụ để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Tài vận: Vận trình tài lộc thịnh vượng. Bản mệnh nhận được nhiều khoản tiền về túi từ những công việc và dự án mình đã đầu tư. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì có nhiều tiền mà chi tiêu thiếu kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến hậu vận.

Tình cảm: Vận trình tình duyên lận đận. Mối quan hệ có sự xuất hiện của người thứ ba nên không được thoải mái. Bạn và đối phương nên nói rõ với nhau và đưa ra quyết định cho mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022), niềm vui như nhân đôi với Thân khi các khoản thu trong ngày của bản mệnh khá dồi dào Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đã chuẩn bị để đón chào may mắn đến với mình hay chưa? Điềm báo tử vi cho thấy sắp tới bạn sẽ đón nhiều tin vui khiến người khác phải ngưỡng mộ lắm đó.

Vận trình công danh sự nghiệp có sự ổn định, tiến triển đều đều, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Các kế hoạch đều diễn ra ổn thỏa như những gì bạn đã tính toán. Con giáp này chỉ cần tuân thủ đúng kế hoạch trước đó sẽ giành được kết quả như mong đợi.

Tử vi dự báo đúng 10h11 phút sáng ngày (28/11/2022), niềm vui như nhân đôi với Thân khi các khoản thu trong ngày của bản mệnh khá dồi dào. Bên cạnh thu nhập từ công việc chính, bản mệnh có thêm một số khoản thu bất ngờ, có thể đến từ công việc phụ, nghề tay trái.

Những chú Khỉ còn được Thần Tình yêu che chở khi mà đường tình duyên vượng sắc bất ngờ. Những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng và mở rộng mối quan hệ cho mình, có thể sau thời gian này bạn sẽ tìm được một nửa cho mình để yêu thương và chăm sóc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.