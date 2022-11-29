Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được "Ngọc Hoàng trao bạc" tiền tài tiêu xài không hết, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tấn tới, quý nhân chiếu cố trúng ngay số đỏ.

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá suôn sẻ

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa, Bản mệnh duy trì các khoản thu cố định có thể đảm bảo cho các chi tiêu thiết yếu. Tuy nhiên, ngày mùng Năm âm lịch dự báo có điềm hao tổn về tiền bạc, bạn nên thật cẩn trọng khi đi lại hoặc quyết định mua những vật đắt giá.

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá suôn sẻ, Con giáp này được Chính Ấn dẫn lối nên những kế hoạch đã định đều diễn ra theo đúng lộ trình. Bản mệnh còn có cơ hội thể hiện tài năng của mình và được cấp trên ghi nhận.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Con giáp này và bạn đời luôn dành cho nhau sự quan tâm và thấu hiểu, khi gặp khó khăn, hai bạn sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Bạn và đối phương đều nhận định đây chính là định mệnh của đời mình và dành cho nhau những điều tốt nhất có thể.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Bạn biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người xung quanh làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm.





Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn.



Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) con giáp cho thấy người tuổi Thìn thu nhập lớn hơn chi tiêu, hãy tiết kiệm tiền nếu có tiền dư dả. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) con giáp cho thấy người tuổi Thìn thu nhập lớn hơn chi tiêu, hãy tiết kiệm tiền nếu có tiền dư dả.

Tình duyên: Nếu có hiểu lầm thì nên giải quyết kịp thời, đừng chiến tranh lạnh với người yêu, điều này sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa hai người.

Công việc: Trí tuệ cảm xúc cao, giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, có thể biết được lãnh đạo đang nghĩ gì, muốn gì nên có thể phản hồi kịp thời cho lãnh đạo.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc không tệ, bản thân không có tâm tư tiêu tiền, xem nhiều thứ cũng không mua cho nên hôm nay cũng là ngày tiết kiệm nhiều.

Sức khỏe: Chú ý, theo dõi sức khỏe tuyến giáp, ảnh hưởng đến trao đổi chất của cơ thể.

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