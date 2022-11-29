Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được "Ngọc Hoàng trao bạc" tiền tài tiêu xài không hết, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tấn tới, quý nhân chiếu cố trúng ngay số đỏ.

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 06:32

Vận trình ngày (29/11/2022) cho thấy vận trình công việc khá suôn sẻ. Tài lộc hanh thông, cơ hội tốt dễ được quý nhân chăm sóc, dễ có cơ hội nâng cao phúc lợi.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng trao bạc' tiền tài tiêu xài không hết, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tấn tới, quý nhân chiếu cố trúng ngay số đỏ. - Ảnh 1

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá suôn sẻ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc khá suôn sẻ, Con giáp này được Chính Ấn dẫn lối nên những kế hoạch đã định đều diễn ra theo đúng lộ trình. Bản mệnh còn có cơ hội thể hiện tài năng của mình và được cấp trên ghi nhận.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình hòa, Bản mệnh duy trì các khoản thu cố định có thể đảm bảo cho các chi tiêu thiết yếu. Tuy nhiên, ngày mùng Năm âm lịch dự báo có điềm hao tổn về tiền bạc, bạn nên thật cẩn trọng khi đi lại hoặc quyết định mua những vật đắt giá.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Con giáp này và bạn đời luôn dành cho nhau sự quan tâm và thấu hiểu, khi gặp khó khăn, hai bạn sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Bạn và đối phương đều nhận định đây chính là định mệnh của đời mình và dành cho nhau những điều tốt nhất có thể.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng trao bạc' tiền tài tiêu xài không hết, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tấn tới, quý nhân chiếu cố trúng ngay số đỏ. - Ảnh 2

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Bạn biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người xung quanh làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm.

 
Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn.
 

Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp được 'Ngọc Hoàng trao bạc' tiền tài tiêu xài không hết, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tấn tới, quý nhân chiếu cố trúng ngay số đỏ. - Ảnh 3

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) con giáp cho thấy người tuổi Thìn thu nhập lớn hơn chi tiêu, hãy tiết kiệm tiền nếu có tiền dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% vào đúng 14h13 phút ngày (29/11/2022) con giáp cho thấy người tuổi Thìn thu nhập lớn hơn chi tiêu, hãy tiết kiệm tiền nếu có tiền dư dả.

Tình duyên: Nếu có hiểu lầm thì nên giải quyết kịp thời, đừng chiến tranh lạnh với người yêu, điều này sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa hai người.

Công việc: Trí tuệ cảm xúc cao, giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, có thể biết được lãnh đạo đang nghĩ gì, muốn gì nên có thể phản hồi kịp thời cho lãnh đạo.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc không tệ, bản thân không có tâm tư tiêu tiền,  xem nhiều thứ cũng không mua cho nên hôm nay cũng là ngày tiết kiệm nhiều.

Sức khỏe: Chú ý, theo dõi sức khỏe tuyến giáp, ảnh hưởng đến trao đổi chất của cơ thể. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Vận trình ngày (29/11/2022) Nhờ Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân có thể đạt được thành tích khả quan trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông