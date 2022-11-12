Trong ngày (12/11/2022) chịu tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Dần có thể phải chịu nhiều ấm ức khi bị hiểu lầm

Công việc của con giáp này cũng không được thuận lợi do có người cố tình gây cản trở, bản mệnh ở ngoài sáng còn kẻ xấu trong tối nên khá bị động khi xảy ra tình huống bất lợi. Ngày này nếu cần trợ giúp, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu, một mình bạn có lẽ sẽ khó xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Trong ngày (12/11/2022) chịu tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Dần có thể phải chịu nhiều ấm ức khi bị hiểu lầm. Thị phi ập tới bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay, mọi lời nói đều bị phản bác. Lời khuyên dành cho bạn là nên ăn nói thận trọng hơn để không tự gây ra những rắc rối không mong muốn.

Ngũ hành Mộc sinh xuất cho Hỏa khiến chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Tuổi Dần ngày càng thất vọng với sự hờ hững của người kia. Tình yêu cần sự vun vén từ cả hai phía, nếu chỉ có một mình bạn cố gắng thì mọi thứ cũng chẳng thể đi tới đâu.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 35, 68

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán trong ngày (12/11/2022), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy ổn định. Vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày (12/11/2022), vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy ổn định. Sự thông minh và nhạy bén trong quá trình xử lý công việc giúp cho người tuổi này đạt nhiều thành tựu đáng nể. Mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng với sự nhiệt huyết mà bản mệnh đã vượt qua được tất cả mọi cản trở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Con giáp này cần hạn chế những cuộc tiệc tùng tốn kém, đồng thời còn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ bây giờ để tình hình tài chính khả thi hơn trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp. Việc chủ động thể hiện tình cảm đúng mực của bạn mang đến cảm giác hạnh phúc và an toàn cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 12h

Con số may mắn: 35, 59

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (12/11/2022) diễn ra bất ổn. Người tuổi này liên tục gặp nhiều rắc rối. Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày (12/11/2022) diễn ra bất ổn. Người tuổi này liên tục gặp nhiều rắc rối liên quan đến lời ăn tiếng nói của mình do sự ảnh hưởng của Thiên Quan. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm của mình để có sự tiến bộ hơn trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Con giáp này là một người không những không biết tiết kiệm tiền bạc mà còn “vung tay quá trán” khi thấy món đồ đẹp nào đó. Chính vì vậy, đây cũng là một phần tác động đến tình hình tài chính hiện tại của tuổi này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Chuyện tình yêu đôi lứa trải qua nhiều sóng gió mới tìm bình yên và hạnh phúc đích thực. Người độc thân cuối cùng cũng tìm thấy một nửa yêu thương cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 45, 85

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