Tư vi dự báo 3 con giáp được “Tam Hội chở che” vào đúng 15h05 phút chiều ngày (10/11/2022). Ngôi sao may mắn nhất ngày mai, vượt qua mọi khó khăn, phất lên như diều gặp gió, tài lộc đỏ rực.

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 09:00

Vận trình đầy khởi sắc của 3 con giáp này trong ngày (10/11/2022). Tài chính vượng phát, ăn nên làm ra, tiền bạc tràn ngập.

Tuổi Hợi

Tư vi dự báo 3 con giáp được “Tam Hội chở che” vào đúng 15h05 phút chiều ngày (10/11/2022). Ngôi sao may mắn nhất ngày mai, vượt qua mọi khó khăn, phất lên như diều gặp gió, tài lộc đỏ rực. - Ảnh 1

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy, tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu.

Là người có thực lực nên hiển nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây là con đường mà bạn nên nỗ lực theo đuổi càng lâu càng tốt, bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm vẫn chưa suôn sẻ cho lắm. Sau những tổn thương chưa thể lành trong quá khứ, bạn vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng trước khi quyết định tiến thêm bước nữa.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 17h

Con số may mắn: 45, 83

Tuổi Sửu

Tư vi dự báo 3 con giáp được “Tam Hội chở che” vào đúng 15h05 phút chiều ngày (10/11/2022). Ngôi sao may mắn nhất ngày mai, vượt qua mọi khó khăn, phất lên như diều gặp gió, tài lộc đỏ rực. - Ảnh 2

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) Vận trình công việc của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Con giáp này được quý nhân hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) Vận trình công việc của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Con giáp này được quý nhân hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ. Nhiều bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực. Nhờ sự nâng đỡ của Thiên Tài nên tiền tài luôn tự tìm đến. Bản mệnh chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình ắt không cần lo về tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình ổn. Bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau trong ngày cuối tuần nên cảm thấy khá thoải mái. Một số cặp đôi có thể cùng nhau đi du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm. Những bạn độc thân vẫn chưa có sự thay đổi, bạn cần kiên nhẫn để chờ đợi người thật sự phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 12h

Con số may mắn: 21, 47

Tuổi Tý

Tư vi dự báo 3 con giáp được “Tam Hội chở che” vào đúng 15h05 phút chiều ngày (10/11/2022). Ngôi sao may mắn nhất ngày mai, vượt qua mọi khó khăn, phất lên như diều gặp gió, tài lộc đỏ rực. - Ảnh 3

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế sáng sủa, quý nhân phù trợ, phúc khí dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế sáng sủa, quý nhân phù trợ, phúc khí dồi dào.

Tình duyên: Vẫn có tin vui trong tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố nhân duyên cho bạn.

Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể chốt phương hướng mà không mất tự tin, kế hoạch tiến hành suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. 

Tài lộc: Ngôi sao may mắn đang chiếu, gặp dữ hóa lành, có quý nhân phù trợ, phúc khí bạn đang chờ mong cũng sẽ theo đó mà đến.

Sức khỏe: Bình thường, không có vấn đề gì. 

Giờ tốt trong ngày: 7h – 10h

Con số may mắn: 58, 89

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo vào ngày mai (10/11/2022) lúc 8h21 phút tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ “Đất trời chiếu cố” tiền đẻ ra tiền, 95% mua gì trúng đó.

Tử vi dự báo vào ngày mai (10/11/2022) lúc 8h21 phút tiền bạc của 3 con giáp này cải thiện bất ngờ nhờ “Đất trời chiếu cố” tiền đẻ ra tiền, 95% mua gì trúng đó.

Vận trình ngày (10/11/2022), 3 con giáp sẽ đón nhận một tràn tin vui, công việc tiến triển như mong muốn. Tài chính phất phới, tiền vào như nước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/11/2022 tử vi hàng ngày tư vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy