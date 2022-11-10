Tư vi dự báo 3 con giáp được “Tam Hội chở che” vào đúng 15h05 phút chiều ngày (10/11/2022). Ngôi sao may mắn nhất ngày mai, vượt qua mọi khó khăn, phất lên như diều gặp gió, tài lộc đỏ rực.

Vận trình đầy khởi sắc của 3 con giáp này trong ngày (10/11/2022). Tài chính vượng phát, ăn nên làm ra, tiền bạc tràn ngập.
- Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Ngọc Hoàng hộ mệnh” trong 2 ngày tới (10-11/11/2022), tài lộc nở rộ. Tình hình công việc có nhiều chuyển biến tích cực.
- Tử vi dự báo 3 con giáp “Tài lộc sung túc” vào đúng 11h08 phút ngày mai (10/11/2022). Tuổi Tý có diện Lục Hợp nâng đỡ, phú quý đến nhà.
Tuổi Hợi
Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) nhờ Tam Hội che chở, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc nhờ sự giúp đỡ, cộng tác ăn ý với đồng nghiệp. Đôi bên đều hướng về mục tiêu chung là mong muốn đạt hiệu quả cao nhất nên đôi khi có mâu thuẫn quan điểm thì cũng bàn bạc để thống nhất rất nhanh. Nhờ vậy, tiến độ khá cao, vượt quá cả mong đợi ban đầu.
Là người có thực lực nên hiển nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguồn thu dồi dào chứng tỏ rằng bạn đang làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Đây là con đường mà bạn nên nỗ lực theo đuổi càng lâu càng tốt, bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm vẫn chưa suôn sẻ cho lắm. Sau những tổn thương chưa thể lành trong quá khứ, bạn vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng trước khi quyết định tiến thêm bước nữa.
Giờ tốt trong ngày: 8h – 17h
Con số may mắn: 45, 83
Tuổi Sửu
Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) Vận trình công việc của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Con giáp này được quý nhân hỗ trợ nên công việc diễn ra suôn sẻ. Nhiều bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình.
Tài vận: Vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực. Nhờ sự nâng đỡ của Thiên Tài nên tiền tài luôn tự tìm đến. Bản mệnh chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình ắt không cần lo về tài chính.
Tình cảm: Vận trình tình duyên bình ổn. Bạn và đối phương có nhiều thời gian bên nhau trong ngày cuối tuần nên cảm thấy khá thoải mái. Một số cặp đôi có thể cùng nhau đi du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm. Những bạn độc thân vẫn chưa có sự thay đổi, bạn cần kiên nhẫn để chờ đợi người thật sự phù hợp.
Giờ tốt trong ngày: 8h – 12h
Con số may mắn: 21, 47
Tuổi Tý
Tư vi dự báo vào ngày (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế sáng sủa, quý nhân phù trợ, phúc khí dồi dào.
Tình duyên: Vẫn có tin vui trong tình cảm, không nên giấu giếm suy nghĩ khi thích ai đó, những lời thổ lộ táo bạo có thể củng cố nhân duyên cho bạn.
Công việc: Mục tiêu rõ ràng, ắt có ngày ắt có ngày thắng lợi, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể chốt phương hướng mà không mất tự tin, kế hoạch tiến hành suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.
Tài lộc: Ngôi sao may mắn đang chiếu, gặp dữ hóa lành, có quý nhân phù trợ, phúc khí bạn đang chờ mong cũng sẽ theo đó mà đến.
Sức khỏe: Bình thường, không có vấn đề gì.
Giờ tốt trong ngày: 7h – 10h
Con số may mắn: 58, 89
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