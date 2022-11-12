Tử vi dự báo 3 con giáp có “Thiên Tài trợ giúp” vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022). Ra đường gặp ngay quý nhân, tài tài sung túc. Tuổi Dần nhận được hợp đồng lớn.

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022) của 12 con giáp, Thiên Tài xuất hiện, người tuổi Tý có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022) của 12 con giáp, Thiên Tài xuất hiện, người tuổi Tý có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. May mắn hôm nay chủ yếu dành cho người làm kinh doanh buôn bán, bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bạn có thể nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng, chắc chắn sẽ có cơ hội trọng dụng trong tương lai.

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên tình yêu có chút hờn ghen, chỉ cần cả hai tiết chế một chút thì điều đó càng khiến tình cảm của hai bạn thêm gắn bó. Cả hai nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, có vậy mới thêm thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 16h

Con số may mắn: 17, 67

Tuổi Dần

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế tăng lên, chú ý đào hoa xấu, đừng rơi vào cám dỗ là được. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế tăng lên, chú ý đào hoa xấu, đừng rơi vào cám dỗ là được.

Tình duyên: Tâm trạng thất thường tương đối lớn, người đã kết hôn dễ có hành vi lệch lạc, người độc thân chán nản, không thích hợp gặp người khác phái, dễ gặp rắc rối về mặt tình cảm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, lòng tự tin và nghị lực tăng lên rất nhiều, hiệu quả công việc cực cao, đầu óc linh hoạt đưa ra những quyết định chính xác.

Tài lộc: Hợp tác thành công, tài lộc dồi dào, có thể nhận được những khoản thu nhập bất ngờ.

Sức khỏe: Bình thường, không có vấn đề gì lớn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 13, 34

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022), vận trình công việc của tuổi Mão rất khả quan. Người tuổi này sẽ gặp nhiều điều tốt trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 14h14 phút chiều hôm nay (12/11/2022), vận trình công việc của tuổi Mão rất khả quan. Người tuổi này sẽ gặp nhiều điều tốt trong ngày hôm nay.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Bên cạnh khoản tiền được nhận bất ngờ thì con giáp này còn nhận được lộc ăn uống, quà cáp trong ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp điều chẳng lành. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy nảy sinh nhiều xung đột vì không tìm được tiếng nói chung. Người độc thân không thể quên đi quá khứ đau buồn nên vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 83, 93

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