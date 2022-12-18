Tử vi dự báo 13 ngày cuối năm 2022, những con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 13:34

Vào 13 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp được dự đoán có công việc suôn sẻ, tiền bạc ngập két, tài lộc chạm đỉnh, đạt được thành công trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vào 13 ngày cuối năm 2022, vận trình của người tuổi Mão sẽ có nhiều điều may mắn, tốt lành. Nhờ sự nâng đỡ của quý nhân, Mão sẽ đạt được nhiều thuận lợi, thành công trong quãng thời gian này. Con giáp này có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Mão được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Mão nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Ngoài ra, con giáp tuổi Mão được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Tử vi dự báo 13 ngày cuối năm 2022, những con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, vào 13 ngày cuối năm 2022, vận trình của người tuổi Mão sẽ có nhiều điều may mắn, tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được dự đoán rằng trong 13 ngày cuối năm 2022 sẽ có thu hoạch lớn cả về đường sự nghiệp lẫn kinh doanh. Con giáp này làm gì cũng gặp nhiều thuận lợi hơn, dễ đạt được kết quả như ý muốn. Thời gian này, con giáp tuổi Thìn sẽ chuyển vận, người tuổi này không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Thìn kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc, những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch.

Con giáp tuổi Thìn sẽ có thêm của cải, sức khỏe dồi dào, phúc khí đầy tay, có cuộc sống bình an, ít gặp tai ương. Không những thế, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, có thu hoạch bất ngờ. Nắm bắt được những cơ hội này, con giáp tuổi Thìn có tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Tử vi dự báo 13 ngày cuối năm 2022, những con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay - Ảnh 2
Người tuổi Thìn được dự đoán rằng trong 13 ngày cuối năm 2022 sẽ có thu hoạch lớn cả về đường sự nghiệp lẫn kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 13 ngày cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận trình hung cát đan xen. Về công việc, Mùi gặp nhiều may mắn khi được quý nhân hoặc người đi trước hướng dẫn, nhờ thế dễ đạt được mục tiêu hơn. Tài vận của người tuổi Mùi trong quãng thời gian này có nhiều khởi sắc. Công việc của Mùi đang trên đà phát triển, nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Những nỗ lực, công sức của con giáp tuổi Mùi bỏ ra ắt sẽ được đền đáp, người tuổi này đang học hành, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả cao. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương cũng nhận lộc trời ban, thu nhập tăng cao, nhận thêm công việc, dự án, có thêm thu nhập.

Tử vi dự báo 13 ngày cuối năm 2022, những con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 13 ngày cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận trình hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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