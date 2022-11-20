Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (20/11), cuối tuần ngập hỷ sự, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tin vui ồ ạt, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc, người độc thân nhiều 'vệ tinh' vây quanh

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 02:25

Đúng giờ Sửu hôm nay 20/11, 3 con giáp này cuối tuần ngập hỷ sự, bản mệnh phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến, gia đạo ấm êm, tình duyên nở rộ.

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi hàng ngày 19/11/2022, công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người ấy.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, sức khỏe của bạn có dấu hiệu tiến triển khá tích cực trong khoảng thời gian này. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống tập luyện điều độ như hiện tại, bệnh tật sẽ chẳng dám tìm đến bạn đâu. 

Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (20/11), cuối tuần ngập hỷ sự, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tin vui ồ ạt, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc, người độc thân nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 1
Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, sức khỏe của bạn có dấu hiệu tiến triển khá tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội xuất hiện, dường như tuổi Dần đang trở nên hết sức nhạy cảm đối với cảm xúc của những người xung quanh. Con giáp này trở thành bờ vai, bạn lắng nghe một cách sẵn sàng và cởi mở, thế nên không khó hiểu khi mọi người tìm đến bản mệnh để có thể có được sự sẻ chia.

Hôm nay nhờ có Chính Ấn mà con giáp này có được vị thế nhất định trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bạn có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh, đó mới là điều mà người tuổi Dần mong chờ nhất.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có người nâng đỡ, giúp bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Nếu không thì bạn cũng là người tìm ra được cách thức phù hợp cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. 

Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (20/11), cuối tuần ngập hỷ sự, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tin vui ồ ạt, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc, người độc thân nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy có người nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp suôn sẻ không có khó khăn gì nhưng cũng chưa có gì là dấu hiệu của sự thăng tiến tốt đẹp. Tuổi Hợi còn cần cố gắng nhiều nữa, kiên trì không chán nản; tận dụng mọi cơ hội thể hiện năng lực của mình. 

Xem tử vi, Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn chớ nên "kén cá chọn canh", hãy có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác.

Tử vi đoán mệnh 3 con giáp này đúng giờ Sửu hôm nay (20/11), cuối tuần ngập hỷ sự, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tin vui ồ ạt, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc, người độc thân nhiều 'vệ tinh' vây quanh - Ảnh 3
Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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