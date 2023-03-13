Tử vi đến ngày 20/3, 3 con giáp 'làm bạn' với quý nhân: Hồng Ân đỏ rực, Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, trọn đời phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 14:15

Trong thời điểm này, 3 con giáp vượng tài, thu nhập dư dả, tài lộc khởi sắc rực rỡ, nhiều cơ hội kiếm tiền giúp cải thiện thu nhập.

 

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Tý đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tý nhất định sẽ làm giàu thành công.

Tử vi đến ngày 20/3, 3 con giáp 'làm bạn' với quý nhân: Hồng Ân đỏ rực, Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, trọn đời phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong thời điểm này, Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Tý.

Tuổi Ngọ

Trong thời điểm này, Tam Hội cục giúp sự nghiệp của tuổi Ngọ thêm phần hanh thông rộng mở hơn hẳn trước đó. Tài vận khá, bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Tử vi đến ngày 20/3, 3 con giáp 'làm bạn' với quý nhân: Hồng Ân đỏ rực, Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, trọn đời phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Dự kiến, tuổi Ngọ sẽ tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp xây dựng cuộc sống sung túc, thời gian sau này không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản, trung thực. Họ đối xử với mọi người hết sức thẳng thắn, không gian dối. Vận khí của con giáp tuổi Tuất trong năm vừa qua không tốt, sự nghiệp trì trệ, thậm chí thua lỗ. Sự nghiệp của họ đứng trên bờ vực khủng khoảng.

Tử vi đến ngày 20/3, 3 con giáp 'làm bạn' với quý nhân: Hồng Ân đỏ rực, Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, trọn đời phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong thời điểm này tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Những khó khăn trong sự nghiệp của họ có thể được giải quyết. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Tuất. Con giáp này nếu làm kinh doanh thì quét sạch vận đen, vận đỏ tới nhà, đầu tư đâu, sinh lời đó. Những người trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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