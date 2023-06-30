Tử vi đầu tháng 7, số TRỜI đã định TOP 3 con giáp bước chân ra khỏi cửa đạp trúng hố vàng, sống trong nhung lụa, ung dung hưởng LỘC, không thành đại gia thì cũng thành tỷ phú

Tháng 7 tới đây, 3 con giáp này hưởng lộc không hết, đụng đâu trúng đó, tiền tài danh vọng có đủ cả.

Tuổi Thìn Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi. Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa.

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa. Tuổi Tý Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng vận trình của Tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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