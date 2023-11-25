Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, vận xui lùi xa, lương bổng tăng mạnh

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 11:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vượt qua gian khổ, tiền bạc bát ngát vào cuối tuần này.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp thông báo vận trình công việc vào cuối tuần này của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc nhé.

Vận tài chính cũng khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định trong thời điểm này. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bạn nên biết ai mới là người để bạn tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi họ cần, đừng cho vay mượn lung tung nhé.

Chuyện tình cảm viên mãn. Phải nói tuổi Thân luôn là người biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bạn cũng biết dành thời gian cho mọi người. Bạn hãy quan tâm tới bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn nhé, người khác không lo được cho sức khỏe của bạn đâu. Cố gắng chăm chỉ chịu khó rèn luyện thân thể là được.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, vận xui lùi xa, lương bổng tăng mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong lá số tử vi của con giáp này, vào cuối tuần này sẽ có cơ hội gặp may phát tài. Người tuổi Sửu sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, vận xui lùi xa, lương bổng tăng mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào cuối tuần này có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bạn cũng có thêm những nguồn thu lớn.

Cũng nhờ tiền bạc dồi dào nên sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời. Tuy phải chịu không ít vất vả, nhưng nếu bạn tìm được người hợp tác làm ăn như ý thì tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Dần hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi vào cuối tuần này cho thấy, thời điểm này bạn hoàn toàn có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán. Hàng hóa bán chạy, đánh trúng thị hiếu nên dễ kiếm được một khoản rủng rỉnh. Đặc biệt, nam mệnh có thể nhờ vào chuyện tình cảm mà có thêm nhiều cơ hội làm ăn, buôn bán sinh lời.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp được Trời thương Phật độ, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, vận xui lùi xa, lương bổng tăng mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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