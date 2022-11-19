Tử vi cuối tuần này (19/11 - 20/11): 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 04:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng vào cuối tuần này.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ thuận lợi đủ đường vào đúng 2 ngày cuối tuần. Song, tính cách chủ quan và có phần dựa dẫm vào người khác nên đã gây ra không ít cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc. Chính vì vậy, bản mệnh đừng quên trau dồi thêm kiến thức để đem lại nhiều thành tích đáng kể. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng ổn định. Nhờ việc kiểm soát bản thân tốt, người độc thân cuối cùng cùng học được cách làm bản thân hạnh phúc. Trong khi đó, người đang yêu dễ rơi vào trạng thái cô lập, tự ngăn mình với người ấy. 

Tử vi cuối tuần này (19/11 - 20/11): 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ thuận lợi đủ đường vào đúng 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần này, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên dồi dào, dư dả. Con giáp này nhanh trí nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có, từ đó nâng cao được nguồn tích lũy hiện tại một cách đáng kể. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên lựa chọn những quyết định thận trọng hơn là mạo hiểm, liều lĩnh để tránh gặp phải những rủi ro ngoài tầm kiểm soát.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân dễ dàng chinh phục được đối tượng khác giới. Bên cạnh đó, đời sống gia đình viên mãn trở thành ước mơ của không ít các cặp đôi. 

Tử vi cuối tuần này (19/11 - 20/11): 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 2
Cuối tuần này, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên dồi dào, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ vào cuối tuần này. Trong ngày Tam Hợp, người tuổi này gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, làm ăn kinh doanh. Mặc dù không tránh khỏi những điều may rủi nhưng bằng sự linh hoạt vốn có mà bản mệnh có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Doanh thu trong ngày tăng cao đem đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm êm ấm, hài hòa. Chuyện tình yêu đôi lứa chính là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Song song đó, người độc thân tìm được chân mệnh đời mình nhờ đào hoa vượng trợ mệnh. 

Tử vi cuối tuần này (19/11 - 20/11): 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ vào cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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