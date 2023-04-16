Tử vi cuối tuần, Chủ nhật 16/4/2023: 3 tuổi này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Trời thương, Phật độ, chọn đâu trúng đó, đón cơ may tài lộc hiếm có

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Dậu có thể sẽ có cơ hội được được nâng đỡ nhiều trong công việc nhờ Lục Hợp tác động. Cấp trên dìu dắt không chỉ tạo điều kiện cho bạn phát huy khả năng mà còn cất nhắc ưu ái cho những cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn thêm cứng cắp.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá hài hòa, người ấy không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn chia sẻ với bạn những nỗi lo trong cuộc sống. Vì vậy mà tuổi Dậu cảm thấy yên tâm, hạnh phúc hơn, dù bận tới đâu cũng dành thời gian vun vén cho mối quan hệ này.

Lợi thế hiện tại không phải ai cũng có, con giáp này nên tận dụng cơ hội tốt này, đừng phụ sự yêu mến và tin tưởng từ mọi người. Con giáp này cũng không nên tỏ ra lười biếng hay kiêu căng, có thể gây ra thị phi không đáng có.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay đón nhận nhiều tình cảm quý mến từ đồng nghiệp.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay được nhiều người săn đón, đồng nghiệp yêu mến, tận tình chỉ bảo.

Tình duyên: Tình duyên không khởi sắc, bạn thường thay đổi người yêu liên tục, chưa tìm người vừa ý.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có tiền chi trả cho các khoản du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Sức khỏe: Ăn nhiều tỏi không tốt cho các vùng bẹm của cơ thể, dễ có mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Thiên Ấn chiếu mệnh cho nên những người tuổi Ngọ có thể gây được ấn tượng trong mắt cấp trên và có kết quả tốt.

Tình duyên: Vận trình tình cảm đang có thể gặp phải rất nhiều điều phiền muộn. Người độc thân khó lòng tìm được ý trung nhân.

Sức khỏe: Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh hôm nay cảm thấy đau nhức cơ thể.

Tài chính: Vận trình tài lộc trong ngày ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm