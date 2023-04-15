Tử vi cuối tuần, Chủ nhật 16/4/2023: 3 con giáp này có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 15:55

Tử vi cuối tuần cho thấy, những con giáp này cần cẩn thận trong mọi công việc từ tài lộc, tình duyên đến sức khỏe.

Tuổi Thân 

Nhờ Giải Thần nâng đỡ nên tuần này tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây.

 

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt, làm ăn có tâm, hiếm khi thấy họ lờ đờ, ủ rũ. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

 

Đường tiền tài có lên hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ thiện làm thiện thì càng làm ra tiền, lộc lá đếm không xuể. Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này nhờ Thiên Tài chiếu cố, nhiều người nhận được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

 

Tình duyên vẫn có trục trặc nhưng sẽ sớm được hòa giải nhờ sự giúp đỡ từ người thân. Tuổi này hay thương người, cứu người, dễ thu phục được lòng người nên cũng có khá nhiều bạn bè xã giao, nhờ đó nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn trước.

Tử vi cuối tuần, Chủ nhật 16/4/2023: 3 con giáp này có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đụng độ cục diện Phá Thái Tuế nên có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc do có kẻ cố tình ngáng trở, gây trò phá hoại. Bản mệnh còn phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh bản thân. 

Ngày này bạn cũng nên đề phòng với những mối quan hệ hợp tác. Xung quanh bạn vẫn còn những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lơ là, mất cảnh giác là tìm cách hãm hại, gây bao tổn thất trong công việc. Nhưng bạn lại chỉ có thể đề phòng chứ chẳng thể tránh được nên hãy cứ làm tốt từng bước để hạn chế rủi ro. 

Hung vận trong ngày khá lớn nên có thể còn gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền tảng thể chất của Sửu. Bạn nên sinh hoạt điều độ và khoa học để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh những vật sắc nhọn, những nơi có địa hình nguy hiểm như núi cao, sông suối, ao hồ.

Tử vi cuối tuần, Chủ nhật 16/4/2023: 3 con giáp này có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đón nhận nhiều thông tin tích cực từ người thân. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn không có nhiều thay đổi, công việc đang diễn ra suôn sẻ, có nhiều chuyển đổi tích cực. 

Tình duyên: Người tuổi Thìn băn khoăn cho mối quan hệ hiện tại, cả hai vẫn chưa thực sự dành hết tình cảm cho nhau. 

Tài lộc: Tài lộc không có nhiều, bản thân bạn đang hài lòng với số dư tài khoản hiện tại. 

Sức khỏe: Sức khỏe tinh thần rất quan trọng, hãy biết điều tiết cảm xúc, nhịp thở khi nóng giận. 

Tử vi cuối tuần, Chủ nhật 16/4/2023: 3 con giáp này có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, dễ bị hãm hại và vướng họa kiện tụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet


(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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