Tử vi cuối tuần ( 9/12 và 10/12): 3 con giáp hiên ngang đón hào quang, tiền tăng như tên lửa, phủi sạch vận đen, đổi mệnh thành PHƯỢNG HOÀNG

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây một bước đụng Thần Tài, hai bước chạm Quý Nhân trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được. 

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

Tử vi cuối tuần ( 9/12 và 10/12): 3 con giáp hiên ngang đón hào quang, tiền tăng như tên lửa, phủi sạch vận đen, đổi mệnh thành PHƯỢNG HOÀNG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà cũng nhờ vậy mà họ thường giàu có viên mãn vào hậu vận.

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng thời gian này, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Không những thế, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

Tử vi cuối tuần ( 9/12 và 10/12): 3 con giáp hiên ngang đón hào quang, tiền tăng như tên lửa, phủi sạch vận đen, đổi mệnh thành PHƯỢNG HOÀNG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn.

Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

Tử vi cuối tuần ( 9/12 và 10/12): 3 con giáp hiên ngang đón hào quang, tiền tăng như tên lửa, phủi sạch vận đen, đổi mệnh thành PHƯỢNG HOÀNG - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo thập toàn thập vẹn, đi đến đâu thành công đến đó vào đúng 5 giờ sáng ngày 8/12.

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