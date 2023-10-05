Tử vi cuối tuần (7/10 - 8/10): 3 con giáp phát tài liên miên, tiền tài cực vượng, làm một hưởng mười, hầu bao lúc nào cũng căng đầy

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang sáng chói, ai ai cũng kiêng nể trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tinh thần cầu tiến, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Một khi gặp được cơ hội tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt và phát huy hết khả năng của mình để gặt hái được thành quả rực rỡ.

Trong 2 ngày cuối tuần, tài lộc của tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên cuộc sống diễn ra tốt đẹp. Giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đây là khoảng thời gian phú quý tự tìm đến tận cửa nhà của người tuổi Dần, quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, vận trình cứ thế mà thăng tiến.

Sau đó, cuộc sống của người tuổi Dần được nâng lên một tầm cao mới, may mắn liên tiếp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đổi đời và tiếp tục phát tài đến tháng sau.

Tử vi cuối tuần (7/10 - 8/10): 3 con giáp phát tài liên miên, tiền tài cực vượng, làm một hưởng mười, hầu bao lúc nào cũng căng đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với họ lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Mùi còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt. Bên cạnh đó tiềm ẩn trong con người tuổi Mùi là những thói quen thường ngày tưởng chừng đơn giản, thế nhưng đó lại trở thành những đức tính tốt giúp cho họ thành công hơn trong cuộc sống.

Trong 2 ngày cuối tuần, vận trình tài vận của tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt là thời điểm cuối tháng, bất ngờ “dậy sóng” nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi còn gặp được một vài cơ hội thật tốt, giúp họ có thể thay đổi cuộc sống và tạo dựng một sự nghiệp ổn định, bền vững. Nếu biết nắm bắt cơ hội, và may mắn, tuổi Mùi sẽ có khả năng kiếm về cho mình số tiền lớn, đủ để họ có thể sống sung túc dư dả.

Tử vi cuối tuần (7/10 - 8/10): 3 con giáp phát tài liên miên, tiền tài cực vượng, làm một hưởng mười, hầu bao lúc nào cũng căng đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp thông báo vận trình công việc trong 2 ngày cuối tuần của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc nhé.

Vận tài chính cũng khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bạn nên biết ai mới là người để bạn tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi họ cần, đừng cho vay mượn lung tung nhé.

Chuyện tình cảm viên mãn. Phải nói tuổi Thân luôn là người biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bạn cũng biết dành thời gian cho mọi người.

Tử vi cuối tuần (7/10 - 8/10): 3 con giáp phát tài liên miên, tiền tài cực vượng, làm một hưởng mười, hầu bao lúc nào cũng căng đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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