Tử vi cuối tuần ( 4/11 và 5/11): Điểm mặt 3 con giáp được Thần Phật thương mến, gặp nhiều may mắn trong tài chính, coi chừng tiền đè sập nhà

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây may túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương, kiếm được bộn tiền trong 2 ngày cuối tuần ( 4/11 và 5/11).

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng công việc của người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần ( 4/11 và 5/11) sẽ diễn ra thuận lợi. Thời điểm này, con giáp này đã nỗ lực và bỏ nhiều công sức cùng thời gian cho công việc. Lúc này, bản mệnh đã nhận được những kết quả xứng đáng. Tuổi Sửu được đồng nghiệp, cấp trên công nhận năng lực, mang đến niềm tự hào lớn cho gia đình.

Tuổi Sửu có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vội dùng số tiền đó để đầu tư kinh doanh hay đầu tư tài chính. Đây chưa phải là lời điểm thích hợp để làm việc này. Trước những lời mời gọi đầu tư, tuổi Sửu nên xem xét kỹ lưỡng, suy nghĩ cẩn thận.

Tử vi cuối tuần ( 4/11 và 5/11): Điểm mặt 3 con giáp được Thần Phật thương mến, gặp nhiều may mắn trong tài chính, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Trong thời gian trước, người tuổi Ngọ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng họ vẫn lạc quan. Mọi cố gắng của tuổi Ngọ đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, tuổi Ngọ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tránh vấp phải sai lầm, gặt hái nhiều thành công hơn trên con đường mình đang đi.

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần ( 4/11 và 5/11) công việc của tuổi Ngọ ngày càng phát triển thuận lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc. Dự báo, thời điểm này, tuổi Ngọ sẽ ăn nên làm ra, vận đỏ hơn người.

Tử vi cuối tuần ( 4/11 và 5/11): Điểm mặt 3 con giáp được Thần Phật thương mến, gặp nhiều may mắn trong tài chính, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời điểm này được cho là có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm.

Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

Trong 2 ngày cuối tuần ( 4/11 và 5/11), theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Tử vi cuối tuần ( 4/11 và 5/11): Điểm mặt 3 con giáp được Thần Phật thương mến, gặp nhiều may mắn trong tài chính, coi chừng tiền đè sập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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