Tử vi cuối tuần (30/9 và 1/10): Top 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú, phúc khí dồi dào, két tiền đầy ụ, nhiều hỷ sự tìm đến nhà

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây lắm của nhiều tiền, cầu được ước thấy trong cuối tuần này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chuyên nghiệp, thực tế, ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng có kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Họ không phải là những người khéo léo ăn nói, càng không phải người giỏi “làm màu” nhưng thời gian sẽ giúp họ chứng minh tất cả và được cấp trên đánh giá cao, công nhận và tin tưởng. Ý chí kiên cường khiến họ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Những người tuổi này rất giỏi trong việc nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù chịu khó. Trong cuối tuần này, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn nên đừng nóng vội, hứa hẹn sẽ có cơ hội tốt hơn để nâng cao năng lực cá nhân và làm giàu cho bản thân.

Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong cuối tuần này là hãy chú ý hơn đến việc duy trì các kết nối cá nhân, sự nghiệp của bản mệnh được kỳ vọng bước lên một tầm cao hơn thông qua các mối quan hệ đó. Về sức khỏe, hãy chú ý giữ ấm, sinh hoạt điều độ và quan tâm hơn đến giấc ngủ của mình.

Tử vi cuối tuần (30/9 và 1/10): Top 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú, phúc khí dồi dào, két tiền đầy ụ, nhiều hỷ sự tìm đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Thân giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống trong cuối tuần này.

Có thể nói chính Thân tự tạo phúc phần cho mình. Cuộc sống của họ vì vậy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đặc biệt, người tuổi Thân có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Nhờ có sự nghiệp tốt nên của cải với Thân không thiếu.

Tuy nhiên, do tích lũy được khối tài sản lớn, tuổi Thân cũng dễ trở thành mục tiêu ghen ghét của những kẻ tiểu nhân, nên họ cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào những rắc rối, mất tiền lại mệt người vào thời điểm này.

Tử vi cuối tuần (30/9 và 1/10): Top 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú, phúc khí dồi dào, két tiền đầy ụ, nhiều hỷ sự tìm đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, phúc phần của tuổi Hợi sẽ giúp họ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Có được thành công ấy ngoài được trời cho còn nhờ ở nỗ lực làm việc, học tập không ngừng nghỉ ở con giáp này. Họ chưa bao giờ chùn bước trước thất bại, càng không ỷ lại vào ai nên luôn làm chủ đời mình, hoạch định nó đúng như ý muốn.

Thời điểm này, những xui xẻo sẽ tránh xa Hợi, nhường chỗ cho may mắn, bạc vàng bám riết lấy họ không buông. Như thế bảo sao Hợi chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Tử vi cuối tuần (30/9 và 1/10): Top 3 con giáp chuyển mình thành triệu phú, phúc khí dồi dào, két tiền đầy ụ, nhiều hỷ sự tìm đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị giàu sang nứt vách, gặt hái được nhiều thành công liên tiếp các ngày 1, 2, 3, 4 và 5/10.

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