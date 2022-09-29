Tử vi cuối tuần: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến cao, thành công nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 18:37

Cuối tuần này những con giáp sau có tiến triển trong sự nghiệp, tiền tài gia tăng đáng kể.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi. Vào giữa tuần, ở công sở con giáp tuổi Thìn sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, ngoài ra các mối quan hệ khác của họ không được suôn sẻ.

Tử vi cuối tuần: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến cao, thành công nằm trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi về cuối tuần, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong công việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có. Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, cần mẫn, luôn đặt công việc lên hàng đầu và yêu thương gia đình vô điều kiện. Nhiều người không biết rằng, tuổi Sửu bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Đa số họ đều không xuất thân từ gia đình sung túc đủ đầy nên luôn hiểu được hoàn cảnh của người khác, biết giúp đỡ kẻ yếu thế, nhờ vậy mà được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống tương lai có quý nhân phù trợ.

Tử vi cuối tuần: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến cao, thành công nằm trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ai trong đời cũng gặp nhiều sóng gió, tuổi Sửu cũng không ngoại lệ, nhưng họ luôn vượt qua mọi thứ một cách ngoạn mục. Từ cuối tuần, cuộc sống tuổi Sửu ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Nhờ tính cách tuyệt vời mà công việc tuổi Sửu cũng thăng hoa rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào. Tuổi Sửu là một người rất đáng được trân trọng và yêu thương, họ sẽ vì gia đình hy sinh mọi thứ để tìm được hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mùi

Về cuối tuần này, vận số người tuổi Mùi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt đây là khoản thời gian xuất hiện nhiều cơ hội thăng tiến, từ đó tiền bạc sẽ liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Bạn sẽ có thu nhập tăng cao, được quý nhân phù trợ. Thành công nằm trong tầm tay nếu bạn có kế hoạch bắt đầu đầu tư vào các dự án kinh doanh.

Tử vi cuối tuần: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến cao, thành công nằm trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi hòa đồng có thể dễ dàng gặp gỡ các đối tác cùng chí hướng thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hãy tương tác nhiều hơn nếu chưa chắc chắn về tiềm năng của các đối tác.

*Bài biết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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