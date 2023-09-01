Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp được Trời thương Phật độ, hóa thành đại gia nức tiếng vùng, tài lộc trọn vẹn, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vét sạch vận may thiên hạ, ai ai cũng ghen tị trong 2 ngày cuối tuần (2/9 và 3/9).

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, can đảm. Con giáp này năng động, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm. Bản mệnh luôn thân thiện nên có nhiều bạn bè. Quý nhân luôn ở bên cạnh sẵn sàng trợ giúp con giáp này.

Trong 2 ngày cuối tuần (2/9 và 3/9), tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi với công việc. Con giáp này đón nhận nhiều điều khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội phát huy khả năng, có thể nhận được nhiệm vụ quan trọng.

Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại có vận đào hoa vượng. Người độc thân có thể nhận được những lời tỏ tình từ đối phương. Bản mệnh nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định từ chối hay đồng ý.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp được Trời thương Phật độ, hóa thành đại gia nức tiếng vùng, tài lộc trọn vẹn, tiền bạc lai láng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách chăm chỉ, cần cù. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, họ cũng có thể tự nắm bắt cơ hội làm giàu. Mọi thành công đều do chính bản thân con giáp nỗ lực, cố gắng tạo ra. Tuổi Ngọ sẽ không ngừng phấn đấu vì tương lai sung túc, ấm no hơn.

Tử vi dự báo rằng, trong 2 ngày cuối tuần (2/9 và 3/9), tuổi Ngọ có thể đón vận may liên tiếp. Con giáp này được phúc lộc vây quanh, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh làm ăn thuận buồn xuôi gió, thu về nhiều thành tựu xuất sắc, phát tài toàn diện khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tài lộc của tuổi Ngọ ngày một dồi dào, con giáp này có thể đón những ngày trong tâm thế vui vẻ, tiền tài dư dả.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp được Trời thương Phật độ, hóa thành đại gia nức tiếng vùng, tài lộc trọn vẹn, tiền bạc lai láng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (2/9 và 3/9), những người tuổi khỉ cuối cùng cũng mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may tháng này rất mạnh mẽ do có sự xuất hiện của Quý Nhân đáo đến tương trợ, từ đó bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân.

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp, nhưng không nên đầu tư mạo hiểm kẻo bị phá tài.

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp được Trời thương Phật độ, hóa thành đại gia nức tiếng vùng, tài lộc trọn vẹn, tiền bạc lai láng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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