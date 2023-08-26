Tử vi cuối tuần (26/8 và 29/8): 3 con giáp an nhàn hưởng phước trời ban, làm ít hưởng nhiều, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 2 ngày cuối tuần (26/8 và 27/8) một bước lên hương, tiền chất thành đống trong két.

Tuổi Dậu

Có lẽ tính cách đặc biệt nhất của tuổi Dậu khiến người khác thích nhất chính là sự điềm đạm, ổn định và luôn biết suy nghĩ cho người khác. Tuổi Dậu luôn có nguyên tắc của riêng mình và họ không dễ dàng gì phá bỏ những nguyên tắc ấy.

Họ vốn dĩ là những người có năng lực và luôn tự tin vào chính mình, nhờ vậy mà cuộc sống của họ dù không giàu có nhưng vẫn bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

Tuổi Dậu luôn tâm niệm, giá trị của chính mình là quan trọng nhất nên dù gặp phải nhiều cám dỗ hay phải thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Dậu vẫn giữ đúng lập trường và nỗ lực hết sức.

Hơn thế nữa, tuổi Dậu cũng được trời ban nhiều phước lành nên họ không những có được nhiều người yêu thương mà làm việc gì cũng thuận lợi và may mắn trong 2 ngày cuối tuần (26/8 và 27/8).

Tử vi cuối tuần (26/8 và 29/8): 3 con giáp an nhàn hưởng phước trời ban, làm ít hưởng nhiều, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc trong 2 ngày cuối tuần (26/8 và 27/8). Trong công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn, bên cạnh đó bạn còn có nhiều cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ ‘trên trời rơi xuống’.

Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Đây cũng là thời điểm mà nghề tay trái vượt trội hơn cả nghề chính khi những tài lẻ, sự khéo léo của bạn được phát huy tối đa và cũng mang lại cho bạn nguồn thu đáng kể từ việc trang trí, làm đẹp cho khách hàng. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Tử vi cuối tuần (26/8 và 29/8): 3 con giáp an nhàn hưởng phước trời ban, làm ít hưởng nhiều, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Sách tử vi con giáp có nói, trong 2 ngày cuối tuần (26/8 và 27/8) con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên vào đúng thời điểm này người tuổi Hợi càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

Tử vi cuối tuần (26/8 và 29/8): 3 con giáp an nhàn hưởng phước trời ban, làm ít hưởng nhiều, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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