Tử vi cuối tuần 26/6: Ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, vận trình suôn sẻ, tài lộc tăng ngùn ngụt, của cải chất đầy nhà, tình cảm thêm ấm êm

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 19:37

Tử vi cuối tuần dự đoán 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đó, thuận lợi đủ đường, vận trình suôn sẻ, bản mệnh tràn ngập niềm vui, gia đạo viên mãn ấm êm.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn – Thân tam hợp nên cuối tuần sẽ là ngày bạn có thể nhận được nhiều may mắn. Bạn có nhiều cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng của mình tại nơi làm việc. Đối với những người kinh doanh thì hôm nay nếu bạn tổ chức các sự kiện truyền thông thì sẽ rất thành công.

Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, sự ngay thẳng của người cần tinh con Rồng hôm nay có thể gây mất lòng người khác. Bạn nên cố gắng uốn ba tấc lưỡi để vừa được lòng vừa mang lại lợi ích cho mình nhé.

Chuyện yêu thương của bạn cũng khá thuận lợi., Ấn tượng đẹp của bạn trước mắt người ấy sẽ giúp bạn có được cơ hội chinh phục họ dễ dàng hơn. Nếu nhận được lời khen đừng quá tỏ vui ra mắt, tự kiểm mà ảnh hưởng tới hòa khí xung quanh nhé.

Tử vi cuối tuần 26/6: Ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, vận trình suôn sẻ, tài lộc tăng ngùn ngụt, của cải chất đầy nhà, tình cảm thêm ấm êm - Ảnh 1
Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần sẽ là ngày Thân – Dậu tam hợp nên thuận cho việc làm ăn, công tác của bạn. Kinh doanh thuận lợi, công danh dễ có thêm cơ hội đổi đời. Có thể bạn được giao nhiều công việc quan trọng và thời cơ để chứng mình khả năng của bạn đã tới. Đường tài lộc khởi sắc và có chiều hướng tăng tiến nhanh chóng trong thời gian tới.

Nhị hợp quý nhân mang nhân duyên tốt lành, không những thúc đẩy đào hoa vượng, giúp bản mệnh nhanh lành vết thương lòng mà còn hỗ trợ công việc trôi chảy. Làm gì bạn cũng tự tin tỏa sáng, khả năng sẽ ký kết được hợp đồng lớn, bõ công bao ngày phấn đấu, chờ đợi.

Sẽ có những dự định về lâu dài cho tương lai của người tuổi Dậu. Thêm vào đó, các mối quan hệ hài hòa, bạn bè nhiệt tình và quý mến sẽ thúc đẩy quan hệ yêu thương của bạn tiến xa hơn. Do là ngày vương Kim nên người tuổi Dậu dễ mắc bệnh về phổi, viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng, cơ bắp… Do đó, cẩn thận đi lại và bảo về sức khỏe của mình trước sự thay đổi của thời tiết nhé.

Tử vi cuối tuần 26/6: Ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, vận trình suôn sẻ, tài lộc tăng ngùn ngụt, của cải chất đầy nhà, tình cảm thêm ấm êm - Ảnh 2
Cuối tuần sẽ là ngày Thân – Dậu tam hợp nên thuận cho việc làm ăn, công tác của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhìn chung tuổi Tuất có một ngày làm việc suôn sẻ, công việc diễn ra trôi chảy. Bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để thử sức, biết đâu bạn sẽ khám phá ra tài năng tiềm ẩn mà trước giờ chưa thấy. Hãy cứ mạnh dạn làm điều mình muốn, dù kết quả có ra sao, bạn cũng hài lòng với những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Tài lộc khả quan nhờ Thứ Tài trợ lực mạnh mẽ, bản mệnh gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc, thậm chí có thể trúng thưởng. Người kinh doanh buôn bán sớm thu hồi vốn, thậm chí lãi suất cũng đang dần tăng. Cơ hội tăng lương của dân văn phòng khá nhiều, quan trọng là bạn chọn đúng thời điểm đề xuất.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tử vi cuối tuần 26/6: Ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi đủ đường, vận trình suôn sẻ, tài lộc tăng ngùn ngụt, của cải chất đầy nhà, tình cảm thêm ấm êm - Ảnh 3
Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 25 - 26/6): TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, vận may bùng nổ, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài về tay, tiêu xài dư dả, phút chốc bước lên hàng đại gia

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 25 - 26/6): TOP 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, vận may bùng nổ, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài về tay, tiêu xài dư dả, phút chốc bước lên hàng đại gia

Tử vi dự đoán vào 2 ngày cuối tuần, những con giáp này tiền tài về tay, vận may bùng nổ, hỷ sự ngập tràn, tình duyên vượng sắc.

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