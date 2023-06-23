Tử vi cuối tuần 24, 25/6, 3 con giáp hưởng vía Thần Tài, thăng quan tiến chức ầm ầm, tài chính khởi sắc, tiền chui vào túi ào ào

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng cao. Tốt nhất là con giáp này hãy nhân cơ hội này tiến hành các dự án kiếm tiền đã lên kế hoạch từ trước nếu muốn nhanh chóng cải thiện thu nhập cá nhân.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần diễn ra thuận lợi. Người tuổi này chứng minh được năng lực, trí tuệ của mình thông qua việc nắm bắt tốt mọi thời cơ có được.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Trải qua nhiều sóng gió, các cặp đôi giờ đây mới tìm được bình yên ở bên cạnh nhau. Người độc thân cởi mở hơn để tìm được chân ái đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Dần nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Điều quan trọng là tuổi Dần nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này tuổi Dần và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Vận trình tài lộc của tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Dần sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Dần cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Con số may mắn: 10, 12, 35

Tuổi Hợi

Tình cảm: Vận trình hôm nay tương đối tốt, bạn sẽ nhận thấy người mình thích cũng có cảm tình với mình, đây là mối quan hệ hai chiều.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn khá tốt, bạn có thể tiếp tục tích lũy mối quan hệ trong công việc, đồng thời cũng mang về cho công ty rất nhiều tài nguyên kinh doanh. Những điều này đủ để được công ty coi trọng và bạn sẽ có được cơ hội bước lên vị trí cao hơn.

Tài lộc: Tài vận cuối tuần ở mức trung bình, tuy ăn uống vui vẻ nhưng cũng phải xem xét mức độ kinh tế của bản thân, một số cửa hàng cao cấp có chi phí rất cao.

Con số may mắn: 14, 27, 50

Ảnh minh họa: Internet

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